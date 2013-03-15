علی عسکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه در لایحه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تقدیمی به مجلس هیچ گونه نرخ مالیاتی اضافه نشده است، گفت: در این لایحه برخی پایه های جدید مالیاتی برای اولین بار وضع شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه برای برخی بخشهایی که تاکنون مالیات اخذ نشده، در این لایحه پایه های جدیدی وضع شده است، تصریح کرد: این در حالی است که هیچ گونه نرخی به مالیاتها افزوده نشده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، برخی از نرخهای مالیاتی برای برخی از مودیان مالیاتی کاهش یافته است، به عنوان نمونه نرخ مالیات حقوق بگیران بخش خصوصی و یا نرخ مالیات فعالین بخش مشاغل کاهش یافته است.

وی به تسهیلات فراهم شده در لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای بخش تولید اشاره و عنوان کرد: برای افرادی که فعالیتهای اقتصادی شفافی دارند و از لحاظ مالیاتی مشکلی ندارند، هیچ بار مالیاتی مضاعفی در چارچوب لایحه برای آنها نخواهد بود و حتی ممکن است با کاهش مواجه شوند.

عسکری از کاهش مالیات بر ارث در لایحه مذکور خبر داد و گفت:در لایحه جدید وضع مالیات بر ارث ساده شده، در عین حال میزان پرداخت مالیات در این بخش نیز کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که در برخی بخشهای اقتصادی یکسری از فعالین شفاف عمل نمی کنند و یا نمی خواهند عمل کنند بنابراین ممکن است فرار مالیاتی داشته باشند. بنابراین لایحه مذکور فعالیت های اقتصادی غیر شفاف در بخش مالیات را شفاف سازی می کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در تمام نظامهای مالیاتی یکسری ضمانت های اجرایی نیز وجود دارد، بنابراین اگر برخی از افراد به پرداخت مالیات تمکین نکنند قانون این اجازه را دارد که در دریافت مالیات از برخی ابزارها استفاده کند.