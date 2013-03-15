پرونده تخلف سه نمایندگی خودرو به تعزیرات حکومتی آبادان ارجاع شد

مراد مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل نشدن به موقع خودروها به متقاضیان و تقلب در انجام معامله به عنوان دلایل این تخلف نامبرد.

وی افزود: بر این اساس نمایندگیهای مذکور به پرداخت دو میلیارد 276 میلیون ریال در حق دولت و 569 میلیون ریال در حق شاکیان محکوم شدند.



مقصودی اظهار کرد: در زمان حاضر پرونده تخلف این نمایندگی ها برای ارائه رای نهایی تحویل اداره تعزیرات حکومتی آبادان شده است.

مسئول واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان از برخورد شدید و قاطع واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با متخلفانی که نسبت به رعایت قوانین و حقوق مردم کوتاهی می کنند برابر قانون خبر داد.