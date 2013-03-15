بهترين راه مقابله با جنگ نرم ادامه دادن راه شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهيمي در مراسم يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز اين شهرستان دليل برگزاري يادواره شهدا را درك رسالت معلم و دانش آموز در شرايط امروزي و براساس راه و آرمان شهدا دانست.



وي به جنگ نرم دشمنان عليه ملت اشاره و خاطرنشان كرد : بهترين راه مقابله با جنگ نرم ، شناخت و ادامه دادن راه شهيدان است.



ابراهيمي با اشاره به ارزش والاي علم و دانش تصريح كرد: دانش آموزي كه مي خواهد راه شهدا را ادامه دهد بايد به دو مقوله تزكيه و اخلاق و دوم علم و دانش و آگاهي فكر كند.



درخشش دانش آموزان مازنی در المپيادهاي علمي كشور



دانش آموزان مازندراني در نخستين مرحله از المپيادهاي علمي كشور يكبار ديگر با درخشش خود توان بالاي علمي فرزندان خطه علويان را به نمايش گذاشتند.

رئيس اداره استعدادهاي درخشان و دانش­پژوهان جوان اداره كل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به موفقيت دانش ­آموزان استان در مرحله اول المپيادهاي علمي افزود: حدود 9 هزار نفر از دانش ­آموزان مازندران در المپياد علمي استان كه به صورت همزمان در سراسر كشور برگزار شد ، شركت كردند كه از اين تعداد 455 نفر به مرحله دوم المپياد كشوري راه يافتند.

اكبر عالمي با اشاره به ارتقا سطح كمي و كيفي حضور دانش ­آموزان مازندراني در مقايسه با سنوات قبل افزود : مازندران در اين مرحله از المپياد هم از جهت تعداد شركت كنندگان و هم به لحاظ تعداد پذيرفته شدگان 33 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

شركت 185 مربي در جشنواره الگوهاي برتر تدريس

اكبر لطفي گفت : 185 مربي پيش دبستاني در جشنواره الگوهاي برتر تدريس دوره پيش دبستاني آمل شركت كردند.



مدير آموزش و پرورش شهرستان آمل بيان داشت: جشنواره الگوهاي برتر تدريس دوره پيش دبستاني با رويكرد پرورش فطرت الهي كودك و تاكيد ويژه به آموزه‌هاي قرآني برگزارشده است.



وي افزود: اين جشنواره فرصت مناسب براي مربيان اين دوره براي بهره‌برداري از روش‌هاي فعال ، جذب هدفمند ، خلاقانه ، ايجاد فضاي تعاملي تقويت دانش ، بينش و نگرش آنان است.



لطفي با اشاره به اهداف جشنواره الگوي برتر تدريس دوره پيش دبستاني بيان داشت: اعتلاي كيفي يادگيري و بهبود تدريس مربيان ، افزايش دانايي و توانايي مربيان شناسايي مربيان خلاق در تدريس ، تبادل تجربيات و استفاده از تكنولوژي آموزشي و دست آوري اطلاعات در ارائه محتواي فعاليت‌ها از مهمترين اهداف اين جشنواره است.

بهره مندی 1600 دانش آموز سوادکوهی از هدایای رهبری

سه هزار و 400 دانش آموز دوره راهنمايي و ابتدايي شهرستان سوادكوه و دو هزار و 200 دانش آموز دوره راهنمايي و ابتدايي منطقه شيرگاه و پل سفيد، هداياي مقام معظم رهبري شامل پوشاك و كفش را از نمايندگان رهبری دريافت کردند.

علي شيرزاد گفت: سه هزار و 400 دانش آموز شهرستان سوادكوه از هداياي مقام معظم رهبري بهره مند شدند.



مدير آموزش و پرورش شهرستان سوادكوه بيان داشت: دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي سوادكوهي هداياي مقام معظم رهبري شامل پوشاك و كفش را از نمايندگان معظم له دريافت کردند.

تجهيز 286 كلاس در 28 مدرسه براي اسكان نوروزي فرهنگيان



شعبان شاكري از اختصاص 286 كلاس در 28 مدرسه براي اسكان نوروزي فرهنگيان خبر داد و گفت: حجم زيادي از مسافران فرهنگي اين شهرستان از زوار حرم ثامن الحجج (ع) بوده که بخش عمده اين مدارس در مسير عبور اين مسافران تعيين شده است.



مدير آموزش و پرورش ناحيه دو ساري افزود: مدارس اين ناحيه از نظر تجهيزات در دو سطح الف و ب طبقه بندي شده و 57 كلاس درجه الف كه 10 كلاس آن در طرح رزرو اينترنتي در اختيار همكاران فرهنگي گذاشته شده است و 229 كلاس گروه ب آماده اسكان نوروزي است.



وي به استقرار يك پايگاه اسكان در دبيرستان شهداي 29 آبان اشاره كرد و افزود : براي دسترسي آسان ، مواجه نشدن مسافران با ترافيك مركز شهر و رفاه حال تمامي عزيزاني كه سفر مي كنند پايگاه ثبت نام در اين دبيرستان استقرار يافته است.

هديه خير بابلي جهت راه اندازي سايت هوشمند



عيسي لطيفي با بيان اينكه جذب كمك هاي مردمي براي هوشمندسازي مدارس و ارتقاي شاخص هاي آموزشي بسيار اثرگذار است گفت : فريد نوشيرواني مبلغ 150 ميليون ريال جهت راه اندازي سايت هوشمند به هنرستان 413 نوشيرواني اختصاص داد.



مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل گفت: طرح هوشمندسازي براي تحقق اهداف سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و استفاده از فناوري نوين در آموزش و نيز ارتقاي خدمات آموزشي ، اجتماعي و فرهنگي به دانش آموزان صورت گرفته است.



لطیفی، نقش خيران و مشاركت مردمي در پيشبرد امور آموزش و پرورش بسيار تعيين كننده دانست و افزود: استقرار نظام آموزشي 3-3-6 و هوشمندسازي مدارس مهم‌ترين سياست امروز آموزش و پرورش است،

