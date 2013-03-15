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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

نتایج مسابقات اسکواش بانوان ایران در گرگان اعلام شد

نتایج مسابقات اسکواش بانوان ایران در گرگان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نتایج بازیهای دور چهارم لیگ برتر اسکواش بانوان ایران در گرگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازیهای پیش از ظهر جمعه، تیمهای اصفهان، تهران و اراک برابر حریفانشان پیروز شدند.

در این مسابقات، فولاد ماهان اصفهان 2 بر یک اراک، تهران 3 بر 0 یزد را شکست داد و اراک 2 بر یک گلستان را شکست داد.
 
دور چهارم لیگ برتر اسکواش بانوان باشگاه های ایران  از صبح پنجشنبه در خانه اسکواش شهرستان گرگان آغاز شد.
 
سومین دوره مسابقات لیگ برتر اسکواش بانوان باشگاه های کشور با شرکت تیم های فولاد ماهان اصفهان، هیات تهران، فارس، یزد، مازندران، گلستان و اراک در حال برگزاری است.
 
انتصاب سرپرست هیئت اسکواش گلستان
 
احمد تجری با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان گلستان و موافقت فدارسیون اسکواش به عنوان سرپرست اسکواش گلستان منصوب شد.
 
وی پیش از این به عنوان دبیر هیئت اسکواش گرگان فعالیت می کرد و مراسم معارفه وی روز شنبه برگزار می شود.
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2019059

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