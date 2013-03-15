اختصاص بالاترین میزان مصوبات هیئت دولت در بحث منابع طبیعی به استان سمنان

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه بالاترین مصوبات دولت در بخش منابع طبیعی به استان سمنان اختصاص یافته است اظهار داشت: در دور سفر اول هیئت دولت به استان سمنان پنج مصوبه با 52 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید که به صورت 100 درصد این مصوبات اجرا شد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در بخش منابع طبیعی به استان سمنان، تصریح کرد: تصویب شش مصوبه با اعتباری معادل 115 میلیارد ریال حاصل این سفر بود که این مصوبات هم به اجرا در آمد و بهره برداری از آن نیز به اتمام رسید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با یادآوری اینکه در دور سوم سفر هیئت دولت نیز پنج مصوبه با اعتباری معادل 850 میلیارد ریال برای این استان به تصویب رسید خاطر نشان ساخت: این مصوبات باید طی پنج سال اجرا شود که در حال حاضر 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

میرعماد اضافه کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان موفق شد بالاترین مصوبات هیئت دولت را در سفرهای استانی در سطح کشور به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به برخی پروژه ای عمرانی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری افتتاح شده طی سالجاری در این استان، افزود: این پروژه ها در هفته دولت و دهه فجر با اعتباری معادل 30 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: این اداره کل موفق شد تا در سالجاری با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان دو هزار و 200 جلد سند برای اراضی ملی صادر کند.

میرعماد اضافه کرد: از این تعداد جلد سند صادر شده یک هزار و 465 جلد سند مربوط به پنج سال اخیر بوده است.

وی از واگذاری 36 مورد زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این تعداد زمین واگذاری معادل سه هزار و 700 متر مربع بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: این استان در راستای صدور سند برای 98.5 درصد از اراضی ملی توانسته است رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.