پای اوراق مرابحه به بازار سرمایه باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی نادی قمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین اوراق (صکوک) مرابحه بازار سرمایه ایران به مبلغ 306.301 میلیون ریال با مشاوره، تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه نوین و ضمانت بانک خاورمیانه در روز شنبه منتشر خواهد شد.

وی افزود: این صکوک برای تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت بوتان جهت خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن این شرکت منتشر خواهد شد. همچنین دستورالعمل انتشار صکوک مرابحه در آذرماه سال گذشته توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفته بود.

نادی قمی با بیان این که علاوه بر آن دومین کنسرسیوم تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی جهت تأمین مالی چهار پروژه سودآور شهرداری شیراز توسط شرکت های تأمین سرمایه نوین، امین و سپهر تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: پیشگام (مدیر) این کنسرسیوم تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین است و کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که با تشکیل چنین کنسرسیومی و جهت گیری تأمین مالی از طریق نظام بازار سرمایه، ضمن افزایش شفافیت تأمین مالی، پروژه های زیر بنایی کشور هم با اعداد و ارقام ارزان تری تأمین مالی خواهد شد.