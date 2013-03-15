مردم مسلمان در نوروز 92 فرهنگ فاطمي را متجلي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شيروان افزود: در پايان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد از خود سوال كنيم كه براي تحقق اين شعار رهبري در سال 91 چه كرده ايم؟.

وي در ادامه نو شدن سال را فرصتي براي خودشناسي و شناخت دوباره هدف خلقت دانست و اظهار داشت: پيام نوروز حياتي دوباره و شروع زندگي سرسبز و باطراوت بوده و با خواندن دعاي يا مقلب القلوب والابصار در هنگام تحويل سال نو، مي بايست يك تحول دروني نيز در ما پديد آيد و نگاهمان به زندگي عوض شود.

حجت الاسلام كوثري در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره يادگار امام راحل(ره)؛ حاج سيداحمد خميني، با اشاره به سالروز رحلت اين مجاهد و مبارز نستوه راه دين و انقلاب، از زحمات و خدمات وي قدرداني كرد.

وي همچنين با تبريك به مناسبت ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار افزود: حضرت زينب(س) مظهر صبر و استقامت و الگوي زيباي رفتاري براي همه زنان جامعه اسلامي است.

خطيب نماز جمعه شيروان به دهه فاطميه و همزماني اين ايام سوگواري با عيد نوروز نيز پرداخت و اظهار داشت: مردم مسلمان ايران اسلامي در نوروز 92 با حفظ حرمت دهه فاطميه، فرهنگ فاطمي را متجلي كنند.

وي در پايان به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره و اضافه كرد: افراد لايق، شايسته، كارآمد و متخصص براي اين انتخابات ها كانديد شوند و براي خدمت به مردم و نظام الهي كمر همت ببندند.