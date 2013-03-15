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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

حجت الاسلام كوثري:

مردم مسلمان در نوروز 92 فرهنگ فاطمي را متجلي كنند

مردم مسلمان در نوروز 92 فرهنگ فاطمي را متجلي كنند

شيروان- خبرگزاري مهر: امام جمعه شيروان گفت: مردم مسلمان ايران اسلامي در نوروز 92 با حفظ حرمت دهه فاطميه، فرهنگ فاطمي را متجلي كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شيروان افزود: در پايان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد از خود سوال كنيم كه براي تحقق اين شعار رهبري در سال 91 چه كرده ايم؟.

وي در ادامه نو شدن سال را فرصتي براي خودشناسي و شناخت دوباره هدف خلقت دانست و اظهار داشت: پيام نوروز حياتي دوباره و شروع زندگي سرسبز و باطراوت بوده و با خواندن دعاي يا مقلب القلوب والابصار در هنگام تحويل سال نو، مي بايست يك تحول دروني نيز در ما پديد آيد و نگاهمان به زندگي عوض شود.

حجت الاسلام كوثري در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و خاطره يادگار امام راحل(ره)؛ حاج سيداحمد خميني، با اشاره به سالروز رحلت اين مجاهد و مبارز نستوه راه دين و انقلاب، از زحمات و خدمات وي قدرداني كرد.

وي همچنين با تبريك به مناسبت ولادت حضرت زينب(س) و روز پرستار افزود: حضرت زينب(س) مظهر صبر و استقامت و الگوي زيباي رفتاري براي همه زنان جامعه اسلامي است.

خطيب نماز جمعه شيروان به دهه فاطميه و همزماني اين ايام سوگواري با عيد نوروز نيز پرداخت و اظهار داشت: مردم مسلمان ايران اسلامي در نوروز 92 با حفظ حرمت دهه فاطميه، فرهنگ فاطمي را متجلي كنند.

وي در پايان به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا اشاره و اضافه كرد: افراد لايق، شايسته، كارآمد و متخصص براي اين انتخابات ها كانديد شوند و براي خدمت به مردم و نظام الهي كمر همت ببندند.

کد مطلب 2019064

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