علی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال 91 برای من سال پر فراز و نشیبی بود چرا که اتفاقات المپیک 2012 لندن باعث شد که نتوانم به آنچه استحقاقش را داشتم برسم. به همین علت نمی‌توانم از سال گذشته به عنوان سال چندان خوبی یاد کنم.

وی افزود: من در سال 2010 بوکس را کنار گذاشتم چرا که وقتی در مسابقات آسیایی به بوکسور سوری باختم بعضی‌ها گفتند که تو به این باکسور باخته‌ای و نباید مدام بگویی که حقت خورده شده در حالیکه من چنین نظری نداشتم و به دلیل همین حواشی، بوکس را ترک کردم. اما سال بعد دوباره به بوکس بازگشتم و موفق شدم جواز حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن را کسب کنم.

مظاهری گفت: در سال 90 دو رویداد مهم در زندگی من روی داد: در 15 فروردین سال 90 موفق شدم که سهمیه المپیک را به دست بیاورم و در اردیبهشت هم دخترم آندیا به دنیا آمد.

وی افزود: روزهای تلخ من در المپیک 2012 لندن روی داد جایی که احساس می کنم در مبارزه با حریف کوبایی با ناداوری از دور رقابتها حذف شدم. مدال نقره من در آن مسابقات قطعی بود و من فکرش را نمی‌کردم که با قضاوت داوران از مسابقات حذف شوم و هنوز هم در شوک آن شکست به سر می‌برم. به طور کل در رقابتهای بوکس در خصوص من ناداوری زیاد صورت می‎گیرد و این امر برای من عادی شده است.

بوکسور وزن 91- کیلوگرم با اشاره به موضوع پاداش المپیک 2012 لندن گفت: خیلی‌ها شاید از بابت این گفته من ناراحت شوند اما در اینجا می‌خواهم بار دیگر به موضوع پاداش اشاره کنم. امیدوارم اگر نام سعید عبدولی را می‌آورم باعث ناراحتی دیگران نشوم اما من باید اعتقاد درونی خودم را مطرح کنم. من بر این باورم که سعید باید 2 هزار سکه می‎گرفت اما وقتی آقای عباسی، وزیر محترم ورزش گفتند که از مظاهری و عبدولی به یک میزان تجلیل می‌شود اکنون سوال من است که اگر آقای عبدولی 200 سکه طلا گرفته چرا به بنده 12.5 میلیون تومان پاداش به منظور خرید یک دستگاه تیبا اهدا شده است؟

مظاهری وجود مافیا در بوکس را اجتناب ناپذیر خواند و ادامه داد: مافیا در بوکس وجود دارد. ببینید من در اردویی که قبل از بازی‌های المپیک در ایتالیا حضور پیدا کردم، چندین و چند بار با دو حریف ایتالیایی و آذربایجانی که در لندن دوم و سوم شدند، مبارزه کردم و بارها آنها را هر آنگونه که خواستم شکست دادم. آقای حسین نهرودی، سرمربی تیم بوکس، همان موقع به من گفت خدا کند با این دو هم قرعه شوم. اما به نظر من ایتالیایی‌ها نگذاشتند این اتفاق بیفتد و در نهایت هم به مدال نقره رسیدند.



ورزش بوکس در ایران به دلیل پخش نشدن از شبکه‌های تلویزیونی، حامی مالی هم ندارد. مظاهری در این خصوص گفت: اسپانسرها حق دارند بر روی رشته بوکس سرمایه‌گذاری نکنند چرا که ما لیگ پویایی نداریم و وقتی لیگ پویایی نداشته باشیم ورزشکارها نمی‎توانند جذب این رشته شوند و بالطبع از رده خارج می‌شوند. ببینید مگر یک ورزشکار باید چگونه جذب یک رشته شود؟ با این شرایط بوکس لطمه می‌خورد.

قهرمان سال 2006 بازی‌های آسیایی گفت: مگر چند ورزشکار سرشناس در بوکس داریم؟ خود من به عنوان گرانقیمت ترین بازیکن بوکس سالیانه 12 میلیون تومان قرارداد می‌بندم و در اردو هم با دریافت 550 هزار تومان بیشترین حقوق را دریافت می‌کنم. خب با این حساب شما ببینید چگونه وزشکاران می‌توانند به رقابتهای بوکس جذب شوند؟ با این دستمزدها عطای بوکس را به لقایش می‌بخشند.

مظاهری افزود: ببینید بوکس در بازی‌های آسیایی و المپیک 40 مدال دارد چون ورزشکاران در 10 وزن شرکت می‌کنند. چرا ما نباید بتوانیم از این مدال‌ها سهمی داشته باشیم؟ به نظر من مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چنانچه نگاه ویژه ای به رشته بوکس داشته باشند این امر به ارتقای جایگاه ما در جدول رده بندی مدال‌ها خواهد انجامید. چنانچه برنامه‌ریزی مدونی صورت بگیرد مدال‌های برنز و نقره ما به مدال‌های طلا تبدیل می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه تعطیلات نوروز را چه کاری انجام خواهد داد، گفت: تعطیلات نوروز در کنار خانواده ام هستم. چون اردوی منسجم تیم ملی از 15 فروردین آغاز خواهد شد. دوست دارم در این مدت در کنار خانواده‌ام و به ویژه دختر کوچکم آندیا باشم و در همان کرمانشاه می‎مانم.

علی مظاهری در پایان در خصوص برنامه های آتی خود گفت: ما بازی‌های آسیایی کره جنوبی را در پیش داریم و من تمام تلاشم این است که بتوانم به مدال طلای آسیا دست پیدا کنم. برنامه بلندمدت من هم حضور در بازی‌های المپیک 2016 برزیل است البته من اعتقاد دارم که بوکس مظلوم است و باید نگاه ویژه‌تری به این رشته شود.