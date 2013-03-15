تولید محصول سالم و ارگانیک بخش کشاورزی در مازندران توجه بیشتری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عظیمی در جلسه ستاد تولیدات گیاهی استان اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم تحریم ها، نگاه ویژه به بخش کشاورزی بوده است.



وی تخصیص اعتبارات ویژه کارگروه توسعه بخش کشاورزی به این بخش در سالجاری را از توفیقات مهم بخش کشاورزی بر شمرد و افزود: برداشت سوم برنج و تولید بیش از 150 تن مرکبات در هکتار در استان از جمله افتخارات این سازمان در سالجاری بوده که باید با مدیریت و مهندسی کشاورزی، خلا میانگین تولید را پر کنیم.



عظیمی با بیان اینکه در برنامه پنجم به تولید محصول سالم و ارگانیک تأکید ویژه ای شد که باید با برنامه ریزی های لازم برای تحقق آن تلاش کرد، کشاورزی مازندران را فراتر از کشاورزی کشور دانست.

استفاده بهینه از مواهب خدادادی



حجت الاسلام اسدالله جعفری، دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ بیت المال مازندران، آبزیان دریا بویژه ماهی را یکی از مواهب خدادادی عنوان داشت که در اختیار انسانها قرار دارد.

وی تصریح کرد: باید راه درست مصرف کردن این مواهب را آموخته و مدیریت کنیم.

جعفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص برخورداری استان از دو نعمت بزرگ دریا و جنگل افزود: باید یک کار زیرساختی و پایه ای برای ساماندهی سواحل ایجاد کنیم و نارسایی برخی از امور در زمینه منابع و ذخایر آبزیان دریا را با یک عزم و خرد جمعی و هم افزایی مرتفع کنیم که با نگاه فرابخشی و مسئولانه تمامی دستگاه ها می توان بهره برداری لازم را افزایش داد.

کشت 10 هزار هکتار گندم در اراضی نکا

حسن سلیمی، مدیر جهادکشاورزی نکا گفت: با توجه به سطح زیر کشت گندم شهرستان نکا در بیش از 10 هزار و 840 هکتار و بارندگی های مناسب، سطح سبز مطلوبی را در اراضی آبی و دیم این شهرستان داریم و امید است تولید این محصول در حد قابل قبولی باشد.



وی با اشاره به اینکه سه هزار و 900 نفر بهره بردار بخش کشاورزی در زراعت گندم این شهرستان داریم افزود: توجه به سطح دانش و آگاهی کشاورزان این بخش، استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و سموم و مبارزه با آفات و بیماری ها، برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از تجربیات و توصیه های فنی کارشناسان ناظر مزارع گندم، پیش بینی می گردد، افزایش کمی و کیفی در محصول گندم منطقه را شاهد باشیم.



سلیمی گفت: در سالجاری 11 نفر کارشناس ناظر فنی در طرح مدیریت مزارع گندم تحت پوشش شرکت های خدمات مشاوره ای می باشد که سطحی معادل سه هزار و 800 هکتار از مزارع گندم این شهرستان را تحت نظر دارند.

انعقاد قرارداد بیمه بنرج در جویبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از انعقاد قرارداد بیمه برنج در سطح دو هزار و 681 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.



سلیمان حاتم نژاد فزود: حجم سطح زیر کشت ابلاغی بهزارعی برنج این شهرستان در سال 92 بالغ بر 9 هزار و 793 هکتار بوده که در سطح هزار و 635 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان عملیات تخم و شیار، هزار و 459 هکتار عملیات آب تخت و هزار و 91 هکتار خزانه گیری صورت گرفته است.



وی بیمه برنج این شهرستان را تاکنون در سطح دو هزار و 681 هکتار اعلام کرد و افزود: مجموع سطوح بیمه ابلاغی برنج این شهرستان در سال 92 بالغ بر چهار هزار و 300 هکتار است.





