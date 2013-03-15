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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

مدیریت و کارکنان استاندارد بوشهر با خانواده شهید مهدوی دیدار کردند

مدیریت و کارکنان استاندارد بوشهر با خانواده شهید مهدوی دیدار کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیریت و کارکنان اداره کل استاندارد استان بوشهر با حضور در منزل شهید نادر مهدوی با خانواده‌ این شهید بزرگوار دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این دیدار گفت: اداره کل استاندارد استان بوشهر در راستای شناساندن و زنده نگه داشتن یاد سردار شهید نادر مهدوی، پایگاه مقاومت بسیج اداره را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کرده است.

دکتر محمدرحیم بهره‌مند افزود: مردم سراسر ایران، استان بوشهر را با نام شهید رئیسعلی دلواری می‌شناسند اما من می‌خواهم بگویم سردار شهید نادر مهدوی نیز رئیسعلی زمانه‌ خود بود و یک شناسنامه برای نشان دادن روحیه‌ استعمارستیزی و مقاومت مردم این خطه از ایران اسلامی است.

برادر شهید مهدوی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، اظهار داشت: شهید مهدوی از نظر سیاسی، کاملاً ولایی و در بعد عبادی نیز یک انسان بی‌نظیر بود. صدای گریه‌اش در نمازها، شنیدنی بود و بدون قرائت قرآن، در هیچ جلسه‌ای حاضر نمی‌شد.

وی به سادگی زندگی شهید اشاره کرد و افزود: هرگز غرض‌ورزی را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل نمی‌کرد و هیچ‌گاه به تجملات این دنیا ذره‌ای دل نبست.

برادر سردار شهید نادر مهدوی گفت: «نادر» معتقد بود انسان‌ها چند صباحی در این دنیا می‌آیند و خیلی زود رخت برمی‌بندند، اما انسان‌هایی هم هستند که پس از ورود به این دنیا، برای همیشه ماندگار هستند و آن‌ها، همان شهدا هستند.

وی افزود: شهید مهدوی آن قدر جذاب بود که سخت‌ترین انسان‌ها در مقابل وی، آرام می‌شدند.

برادر شهید مهدوی ضمن تأکید بر این که شهیدان تنها برای حفظ دین و کیان خویش جنگیدند، اظهار داشت: شهید نادر مهدوی در آخرین روزهای قبل از شهادتش، به ما تأکید می‌کرد از نام من برای دنیاتان استفاده نکنید. ما نیز از کسی توقعی نداریم اما دوست داریم مردم و به ویژه جوانانی که دلشان برای این انقلاب و مرزوبوم می‌تپد، با شیوه‌ زندگی شهدا بیشتر آشنا شوند و شهدا را بیشتر بشناسند.

کد مطلب 2019069

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