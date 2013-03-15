مدیریت و کارکنان استاندارد بوشهر با خانواده شهید مهدوی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این دیدار گفت: اداره کل استاندارد استان بوشهر در راستای شناساندن و زنده نگه داشتن یاد سردار شهید نادر مهدوی، پایگاه مقاومت بسیج اداره را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کرده است.

دکتر محمدرحیم بهره‌مند افزود: مردم سراسر ایران، استان بوشهر را با نام شهید رئیسعلی دلواری می‌شناسند اما من می‌خواهم بگویم سردار شهید نادر مهدوی نیز رئیسعلی زمانه‌ خود بود و یک شناسنامه برای نشان دادن روحیه‌ استعمارستیزی و مقاومت مردم این خطه از ایران اسلامی است.

برادر شهید مهدوی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، اظهار داشت: شهید مهدوی از نظر سیاسی، کاملاً ولایی و در بعد عبادی نیز یک انسان بی‌نظیر بود. صدای گریه‌اش در نمازها، شنیدنی بود و بدون قرائت قرآن، در هیچ جلسه‌ای حاضر نمی‌شد.

وی به سادگی زندگی شهید اشاره کرد و افزود: هرگز غرض‌ورزی را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل نمی‌کرد و هیچ‌گاه به تجملات این دنیا ذره‌ای دل نبست.

برادر سردار شهید نادر مهدوی گفت: «نادر» معتقد بود انسان‌ها چند صباحی در این دنیا می‌آیند و خیلی زود رخت برمی‌بندند، اما انسان‌هایی هم هستند که پس از ورود به این دنیا، برای همیشه ماندگار هستند و آن‌ها، همان شهدا هستند.

وی افزود: شهید مهدوی آن قدر جذاب بود که سخت‌ترین انسان‌ها در مقابل وی، آرام می‌شدند.

برادر شهید مهدوی ضمن تأکید بر این که شهیدان تنها برای حفظ دین و کیان خویش جنگیدند، اظهار داشت: شهید نادر مهدوی در آخرین روزهای قبل از شهادتش، به ما تأکید می‌کرد از نام من برای دنیاتان استفاده نکنید. ما نیز از کسی توقعی نداریم اما دوست داریم مردم و به ویژه جوانانی که دلشان برای این انقلاب و مرزوبوم می‌تپد، با شیوه‌ زندگی شهدا بیشتر آشنا شوند و شهدا را بیشتر بشناسند.