جشنواره "راه ابریشم" سینمای ایران را به دوبلین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از IFTN ، "راز ماندگاری" اولین فیلم مستند تولید شده با همکاری مشترک ایرلند و ایران در یک نمایش ویژه در سینما لایت هاوس در تاریخ 19 مارس اکران می‌شود. گفتگویی با خشایار محمودآبادی کارگردان این مستند و سیدمهدی سیدی‌نیا رییس مرکز فرهنگی و هنری اصفهان نیز در همین زمینه برگزار خواهد شد.

این مستند درباره سفر معنوی یک دختر جوان است که پژواک ایران باستان را با دیداری که از آثار تاریخی اصفهان دارد، کشف می‌کند.

کارلا مونی مدیر فستیوال گفت: جشنواره امسال با تمرکز بر نوروز و فیلم‌های ایرانیان برگزار می‌شود و این جشنواره سال آینده در دیگر کشورهای مسیر راه ابریشم نیز تکرار می‌شود.

به گفته وی، در سال 2014 به این جشنواره سینمایی یک بخش نمایشگاهی نیز اضافه و کارگاه‌هایی با حضور مهمانان صنعت فیلم در طول آن برگزار می‌شود.

وی افزود: فیلم‌هایی که از اکتبر 2013 تولید شده باشند می‌توانند در جشنواره 2014 شرکت کنند. تمرکز اصلی این جشنواره بر کشورهای حوزه مدیترانه، سومالی، ترکیه، چین، هند، ایران، کشورهای عربی، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان و نواحی خزری است. در این جشنواره موضوع "راه" در مرکز توجه قرار دارد.

فیلم‌های دیگری که در جشنواره امسال به نمایش در می آیند شامل "حقیقی" مستندی درباره فرش ایرانی، "طعم گیلاس" برنده نخل طلای 1997 جشنواره فیلم کن ساخته عباس کیارستمی و "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی درباره رویاهای یک خانواده است. "آقا یوسف" به کارگردانی علی رفیعی و "پله آخر" به کارگردانی علی مصفا نیز از دیگر فیلم‌های این جشنواره هستند.

جشنواره فیلم راه ابریشم توسط دلوین مونی و کارلا مونی تهیه‌کنندگان ایرلندی و استاینار اولی جانسون تهیه‌کننده ایسلندی ایجاد شده است.