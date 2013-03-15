استقرار 33 اکیپ راهداری نوروز 92 در محورهای مازندران

سید علی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين اداره كل همچون سنوات گذشته به منظور كنترل و نظارت بر گشت هاي راهداري ادارات تابعه با هدف برقراري ترافيك روان و ايمن 40 گشت ويژه نوروزي را در سطح چهار محور ارتباطي و شرياني خود شامل محورهاي هراز، سوادكوه ، كندوان و ساري كياسر اعزام مي کند.

وي افزود: پاكسازي و زيبا سازي حريم راهها، نصب تابلوهاي وی اس ال، نصب دوربين هاي نظارت تصويري، نصب تابلو هاي فلورسنتي جهت آشكار سازي نقاط پر حادثه، تقويت علائم افقي و عمودي، بهبود وضعيت حفاظ ها و نگهداري روشنايي محورها، ايمن سازي و ساماندهي نقاط پرحادثه، خط كشي و لكه گيري، شستشو و ترميم علائم، جمع آوري لاشه حيواني و زباله در سطح محورها از جمله فعاليت هايي بوده كه به طور گسترده توسط راهداران پرتلاش در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: اين اداره كل به منظور ارتقا سطح ايمني، نظارت و كنترل در سطح محورهاي استان و انجام به موقع و سريع در عمليات راهداري فعاليت هاي گسترده اي را براي تعطيلات نوروزي در دست انجام دارد.



اسد افزود: اين اداره كل تمام تلاش خود را بكار خواهد بست تا مسافران نوروزي جاده ها در آغاز سال جديد سفري كم خطر را تجربه کنند.

وي به استقرار 33 اكيپ راهداري با 291 راهدار در سطح محورهاي ارتباطي استان خبر داد و افزود: 16 راهدارخانه ثابت و سه كانكس سيار راهداري در سطح محورهاي استان آمادگي كامل براي پذيرايي و استقبال از مسافران نوروزي و هموطنان را دارند.



اسد گفت: توزيع نقشه راههاي استان و كتابچه و بروشور در ورودي محورهاي استان به مسافران نوروزي، نصب بيش از 60 عدد استند و هفت بيلبورد با مضامين شعارهاي ايمني و هشداردهنده در محورهاي مواصلاتي تحت پوشش استان، پاسخگويي به مسافرتم نوروزي در مورد آخرين وضعيت راههاي استان از طريق دو شماره تلفن 141 گويا و 2222320 شبانه روزی و سامانه پيام كوتاه 10000141از ديگراقدامات اين اداره كل در ايام نوروز بوده كه اميدواريم اين فعاليتها در راستاي اطلاع رساني ، آگاهي و فرهنگ سازي نقش بسيار مهم و تاثير گذاري ايفا کنند.

مازندران دارای محورهای مواصلاتی هراز، کندوان، سوادکوه و کیاسر است.

