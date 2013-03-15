محمد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که همچنان در انتظار تایید قیمت جدید بلیت سینماها در سال آینده توسط مسئولان هستند، گفت: بلیت فیلمهای اکران نوروزی فعلا با همان قیمت قبلی یعنی سینماهای مدرن 5 هزار تومان و دیگر سینماها از 4 تا 2 هزار تومان فروخته میشود، البته ما پیشنهاد بلیت 6 هزار تومانی برای سینماهای مدرن را به شورای صنفی نمایش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دادهایم، که هنوز خبری از تایید یا تکذیب آن نشده است.
وی ادامه داد: بیشک تا یکشنبه هفته آینده تصمیم نهایی برای قیمت بلیتهای سینمایی اعلام خواهد شد و به محض ابلاغ قیمت جدید بلیتها، این مبلغ در سینماها اعمال خواهد شد.
همچنین سیدضیاء هاشمی رئیس اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران نیز با بیان اینکه چارهای جز افزایش قیمت بلیتهای سینما در سال 92 وجود ندارد، گفت: اگر بخواهیم قیمت بلیت سینما در ایران را با قیمت جهانی آن مقایسه کنیم، این افزایش قیمت رقم چندان قابل توجهی نیست. اما در این افزایش قیمت باید بضاعت مردم ایران را نیز مورد توجه قرار داد تا مخاطب را از دست ندهیم.
مقایسه قیمت بلیت سینما در ایران و جهان
وی با اشاره به اینکه قیمت بلیت سینما در خارج از کشور بین 24 تا 30 هزار تومان و قیمت بلیت سینما در ایران تنها یک ششم قیمت جهانی است، توضیح داد: نباید ارزش اصلی سینما را فراموش کنیم؛ چراکه در نظر گفتن قیمت بسیار پایین بلیت به نوعی بیارزش کردن سینما در کشور است.
هاشمی گفت: سینماداران پیشنهاد افزایش 20 درصدی را در قیمت بلیت سینماها در سال 92 را دادهاند. با توجه به ارزش افزوده که البته توسط دولت کسب خواهد شد، بیشک قیمت جدید بلیت از 2 هزار و 500 تومان تا 6 هزار و 500 تومان خواهد بود. این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت دلار در کشور افزایش چندان چشمگیری نیست.
وی گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم که مردم سینما را از برنامه زندگی خود حذف نکنند، البته نباید فراموش کرد که ریزش مخاطب در سینما تنها مربوط به گرانی بلیت سینما نیست. اگر فیلم خوب داشته باشیم حتی اگر قیمت بلیت سینما در ایران با قیمت جهانی آن یکسان باشد، بازهم مردم هزینه لازم برای خرید بلیت را پرداخت میکنند.
رئیس اتحادیه تهیهکنندگان در پایان با اشاره به اینکه بیشک سینمای ایران در سال جاری با ریزش مخاطب همراه خواهد بود، ادامه داد: به دلیل اتفاقاتی که در سال گذشته برای سینما رخ داد، سینما آسیب جدی دید و نتیجه آن برگزاری جشنوارهای بیرمق در سالجاری بود که اکثر فیلمهای شرکتکننده در آن تلهفیلم بودند؛ فیلمهایی که مردم حاضر نیستند برای دیدن آنها پول پرداخت کنند.
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