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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

رونق معادن زغالسنگ كشور از سال 92

رونق معادن زغالسنگ كشور از سال 92

معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: سال 92 ، آغاز دوره رونق تولید و فرآوری معادن بخش زغالسنگ كشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر امینی با بیان این مطلب افزود: در اردیبهشت امسال، كارخانه 900 هزار تنی كك سازی ذوب آهن اصفهان و در مرداد، فاز نخست كارخانه كك سازی بخش خصوصی در كرمان با ظرفیت 400 هزار تن وارد مدار تولید می شود كه سالانه بیش از 8/1 میلیون تن كنسانتره زغالسنگ نیاز دارند.

وی ادامه داد: با بهره برداری سایر كارخانه های كك سازی به ویژه كك سازی طبس و فاز دوم طرح كك سازی بخش خصوصی در كرمان در سال های آتی، نیاز به زغالسنگ كنسانتره افزایش خواهد یافت.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینكه تامین مالی 2 معدن خمرود كرمان ( با 400 هزار تن ظرفیت ) و پرورده 4 طبس ( با 450 هزارتن ظرفیت) انجام شده است، اظهار داشت: برنامه عملیاتی تجهیز این معادن از سال 92 آغاز می شود كه با بهره برداری از آنها ، بخشی از نیاز كشور تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: معادن حوزه طبس ذخایر قابل توجه و با كیفیت مطلوبی دارد و تجهیز معادن پرورده 1 به روش مكانیزه انجام خواهد شد و تجهیز معادن پرورده 4 و پرورده شرقی طبق برنامه جامع كك و زغالسنگ كشور انجام خواهد شد كه تولید زغالسنگ كنسانتره، منطقه طبس را به بیش از 5.2 میلیون تن افزایش خواهد داد.

کد مطلب 2019082

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