سیلاوی امام جمعه جدید شهر چوئبده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان صبح امروزجمعه در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه پیشین و جدید شهر چوئبده اظهار کرد: حجت اسلام حمید سیلاوی حدود 10 سال در کسوت امام جمعه شهر ملاثانی و البته موسس امامت جمعه در این شهر بود.

حجت الاسلام محمد محمد زاده افزود: وی در طول مدت خدمت خود در ملاثانی 440 نماز جمعه را ایراد کردد و مابقی را نیز امام جمعه موقت این شهر بر عهده داشتند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه وی با همراهی مردم و حمایت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، توانست کارهای بسیار خوب و ارزشمندی را در این شهر به انجام برساند که از جمله آن می توان به تاسیس حوزه علمیه خواهران و راه اندازی و تجهیز دفتر امامت جمعه در این شهر و فعال کردن ارتباطات مردمی اشاره کرد.



محمد زاده با اشاره به بخشی از سخنان امام راحل(ره) در خصوص وظایف امام جمعه تصریح کرد: حفظ و تقویت روحیه امید در مردم به ویژه جوانان بسیار مهم و ارزشمند است و باید دائما در این کوره امید دمیده شود.

وی یادآور شد: باید رفتارها، گفتارها و نقدهایمان به گونه ای باشد که تاثیر منفی در جامعه نگذارد.