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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

سیلاوی امام جمعه جدید شهر چوئبده شد

سیلاوی امام جمعه جدید شهر چوئبده شد

آبادان – خبرگزاری مهر: با حکم مقام معظم رهبری و ابلاغ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ، حجت الاسلام حمید سیلاوی به مدت سه سال به عنوان امام جمعه جدید شهر چوئبده معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان صبح امروزجمعه در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه پیشین و جدید شهر چوئبده اظهار کرد: حجت اسلام حمید سیلاوی حدود 10 سال در کسوت امام جمعه شهر ملاثانی و البته موسس امامت جمعه در این شهر بود.

حجت الاسلام محمد محمد زاده افزود: وی در طول مدت خدمت خود در ملاثانی 440  نماز جمعه را ایراد کردد و مابقی را نیز امام جمعه موقت این شهر بر عهده داشتند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه وی با همراهی مردم و حمایت نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، توانست کارهای بسیار خوب و ارزشمندی را در این شهر به انجام برساند که از جمله آن می توان به تاسیس حوزه علمیه خواهران و راه اندازی و تجهیز دفتر امامت جمعه در این شهر و فعال کردن ارتباطات مردمی اشاره کرد.
 
محمد زاده با اشاره به بخشی از سخنان امام راحل(ره) در خصوص وظایف امام جمعه تصریح کرد: حفظ و تقویت روحیه امید در مردم به ویژه جوانان بسیار مهم و ارزشمند است و باید دائما در این کوره امید دمیده شود.

وی یادآور شد: باید رفتارها، گفتارها و نقدهایمان به گونه ای باشد که تاثیر منفی در جامعه نگذارد.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2019083

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