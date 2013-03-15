5 دلیل مراجعه زائران حج به درمانگاههای هلال احمر

وليد دنده‌بر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دلایل مراجعه زائران حج به درمانگاههای هلال احمر گفت: بهداشت، تاثير به سزايي در كاهش بيماري هاي سيستم تنفسي فوقاني دارد و آمار ها نشان مي دهد، بيشترين مراجعات به دردهاي عضلاني اسكلتي، گلودرد و سرماخوردگي برمي گردد. اگر زايران قبل از تشرف از آمادگي جسمي لازم برخوردار باشند، كمتر به اين دردها مبتلا مي شوند و همچنين اگر در طول سفر، مسايل بهداشتي مانند شستن دست ها و ماسك زدن رعايت شود، قطعا مراجعه كنندگان به مراكز درماني در سرزمين وحي كاهش خواهد يافت.



معاون حج و عمره مركز پزشكي حج و زيارت جمعیت هلال احمر، دليل ديگر مراجعه زايران به مراكز درماني جمعيت هلال احمر در سرزمين وحي را احساس آرامش خاطر بيان كرد و افزود: زايران، دوست دارند از معاينات همكاران پزشك ما بهره مند شوند تا به احساس امنيت خاطر و آرامش برسند.



وي در اين باره عنوان كرد: بارها شاهد بوده ايم زايري كه هيچ نوع بيماري ندارد، با مراجعه به پزشك، مشاوره گرفته است كه اگر به فلان بيماري مبتلا شدم، چه كنم.



معاون حج و عمره مرکزپزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، توجه كافي نداشتن زايران به ويژه سالمندان نسبت به معاينات قبل از تشرف را دليل ديگر مراجعه به مراكز درماني دانست و اظهار كرد: توصيه مي شود اين قبيل زايران قبل از سفر به پزشك خود مراجعه كنند و بعد از كنترل نهايي و گرفتن داروهاي مورد نياز اعزام شوند.



این مقام مسئول در مرکزپزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، پنجمين دليل اين مراجعات را به همراه نياوردن داروها اعلام كرد و افزود: برخي از زايران در يك نگراني خاصي قرار مي گيرند و شايد مديران راهنما هم توصيه كنند كه دارو در مدينه و مكه هست و نيازي به آوردن دارو نيست، به اين صورت، زايران دچار اضطراب شده و داروها را از وسايل سفر خود، حذف مي كنند.



وي ادامه داد: اين زايران بعد از تشرف دو حالت دارند يا مصرف دارو را قطع مي كنند كه خود عارضه دارد و نيازمند درمان مي شود، يا به فكر چگونگي تامين دارو بر مي آيند كه در اين صورت هم باز به مراكز درماني ما مراجعه مي كنند.