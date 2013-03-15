شاعران آیینی و مناسبتی غرب مازندران گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور شاعران رامسری، نخستین نشست هم اندیشی انجمن شعر آئینی و مناسبتی صبح جمعه در فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر برگزار شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در این مراسم شعر را یکی از هنرهای تاثیرگذار در تمامی ادوار تاریخ عنوان کرد و از بهره مندی پادشاهان و سلاطین از شعرا برای مدح و ثنای آنان یاد کرد و گفت: اگر این هنربا شکل مناجات و مدح اهل بیت تداعی شود، کاربردی روحانی یافته و به کمال می رسد .

محمد شریفی به شکوفایی شعر پس از رسالت پیغمبر در جزیره العرب و در زمان ائمه اشاره کرد و ادامه داد: در این دوران سمت و سوی اشعار به معنویت و تاثیرگذاری بالای آن کشیده شد .

وی به اشعار ماندگار محتشم کاشانی در مدح امام حسین(ع) و بیان واقعه عاشورا اشاره داشت و تصریح کرد: امروز بعد از گذشت سالها هنوز هم از اشعار محتشم در مراسم عزاداری محرم و صفر، کتیبه ها و دست نوشته هایی که حسینیه ها و مساجد را با آن مزین می کنند استفاده می شود .

شریفی اذعان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دستیابی به هنر متعهد اسلامی بود که این مهم با شروع جنگ تحمیلی و حماسه و رشادت های رزمندگان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح رنگ و بویی تازه به خود گرفت و شعر آئینی و مناسبتی نیز به تبع آن رشد کرد .

وی افزود: شعر و شاعر انقلابی در کنار پرداختن به وصف طبیعت،عشق و عرفان باید نگاهی به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، ارزشها و مناسبت های انقلابی همچون سالروز 22 بهمن و رخدادهای جهانی به ویژه مسئله غزه و لبنان داشته باشد .

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ادامه داد: شاعر متعهد انقلابی وقتی کشتار فجیع مسلمانان در برمه و میانمار را می بیند نمی تواند ساکت بنشیند و احساس خود را با شعر بیان می کند .

وی با بیان اینکه انجمن شعر رامسر به تازگی آغاز بکار کرد گفت: با وجود اینکه انجمن شعر رامسر فعال نبود اما انجمن شعر شالیزار کتالم و سادات شهر 13 سال است که به طور مداوم هر چهارشنبه نشستی برگزار می کند که جای تقدیر دارد .

شریفی با اشاره به اینکه خلا وجود انجمن شعر با موضوعیت مناسبتی و آئینی در شهرستان احساس می شد ابزار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسه، این انجمن شکل گرفته و هر 15 روز یکبار تشکیل جلسه دهد .

وی بیان داشت: در ادامه این جلسات قصد داریم نشست های مشترکی با حضور مداحان شهرستان داشته باشیم تا آنها نیز بتوانند از این طریق نیازمندیهای خود در این بخش را بر طرف کنند .

شریفی به راه اندازی وبلاگ و تهیه بولتنی با این موضوع را از دیگر پیشنهادات ادامه فعالیت انجمن عنوان کرد .

در ادامه نصرت حلاجیان، فریدالدین فرید، محمد ابراهیم گلین مقدم، احمد اسفندیاری، رسول کرد رضایی، جلال کرد رستمی، رضا محمدی، سهراب ثابت قدم به بیان برخی درخواست ها، دغدغه ها و پیشنهادات پرداختند .

راه اندازی انجمن با مسئولی معین، جلوگیری از اغراق و دچار نشدن به آسیب های اجتماعی در اشعار آئینی،ایجاد وفاق و همدلی در شاعران این بخش، استفاده از افراد صاحب نظر و دارای تجربه در این بخش، برگزاری همایش شعر برای شناخت استعدادها و بروز خلاقیتهای اشعار مناسبتی و آئینی در رامسر،برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در این بخش و... از جمله پیشنهادات و نظرات شاعران حاضر در اولین نشست هم اندیشی انجمن شعر آئینی و مناسبتی رامسر بود.