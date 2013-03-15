شاعران آیینی و مناسبتی غرب مازندران گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور شاعران رامسری، نخستین نشست هم اندیشی انجمن شعر آئینی و مناسبتی صبح جمعه در فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر برگزار شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در این مراسم شعر را یکی از هنرهای تاثیرگذار در تمامی ادوار تاریخ عنوان کرد و از بهره مندی پادشاهان و سلاطین از شعرا برای مدح و ثنای آنان یاد کرد و گفت: اگر این هنربا شکل مناجات و مدح اهل بیت تداعی شود، کاربردی روحانی یافته و به کمال می رسد.
محمد شریفی به شکوفایی شعر پس از رسالت پیغمبر در جزیره العرب و در زمان ائمه اشاره کرد و ادامه داد: در این دوران سمت و سوی اشعار به معنویت و تاثیرگذاری بالای آن کشیده شد.
وی به اشعار ماندگار محتشم کاشانی در مدح امام حسین(ع) و بیان واقعه عاشورا اشاره داشت و تصریح کرد: امروز بعد از گذشت سالها هنوز هم از اشعار محتشم در مراسم عزاداری محرم و صفر، کتیبه ها و دست نوشته هایی که حسینیه ها و مساجد را با آن مزین می کنند استفاده می شود.
شریفی اذعان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دستیابی به هنر متعهد اسلامی بود که این مهم با شروع جنگ تحمیلی و حماسه و رشادت های رزمندگان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح رنگ و بویی تازه به خود گرفت و شعر آئینی و مناسبتی نیز به تبع آن رشد کرد.
وی افزود: شعر و شاعر انقلابی در کنار پرداختن به وصف طبیعت،عشق و عرفان باید نگاهی به اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، ارزشها و مناسبت های انقلابی همچون سالروز 22 بهمن و رخدادهای جهانی به ویژه مسئله غزه و لبنان داشته باشد.
سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ادامه داد: شاعر متعهد انقلابی وقتی کشتار فجیع مسلمانان در برمه و میانمار را می بیند نمی تواند ساکت بنشیند و احساس خود را با شعر بیان می کند.
وی با بیان اینکه انجمن شعر رامسر به تازگی آغاز بکار کرد گفت: با وجود اینکه انجمن شعر رامسر فعال نبود اما انجمن شعر شالیزار کتالم و سادات شهر 13 سال است که به طور مداوم هر چهارشنبه نشستی برگزار می کند که جای تقدیر دارد.
شریفی با اشاره به اینکه خلا وجود انجمن شعر با موضوعیت مناسبتی و آئینی در شهرستان احساس می شد ابزار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسه، این انجمن شکل گرفته و هر 15 روز یکبار تشکیل جلسه دهد.
وی بیان داشت: در ادامه این جلسات قصد داریم نشست های مشترکی با حضور مداحان شهرستان داشته باشیم تا آنها نیز بتوانند از این طریق نیازمندیهای خود در این بخش را بر طرف کنند.
شریفی به راه اندازی وبلاگ و تهیه بولتنی با این موضوع را از دیگر پیشنهادات ادامه فعالیت انجمن عنوان کرد.
در ادامه نصرت حلاجیان، فریدالدین فرید، محمد ابراهیم گلین مقدم، احمد اسفندیاری، رسول کرد رضایی، جلال کرد رستمی، رضا محمدی، سهراب ثابت قدم به بیان برخی درخواست ها، دغدغه ها و پیشنهادات پرداختند.
راه اندازی انجمن با مسئولی معین، جلوگیری از اغراق و دچار نشدن به آسیب های اجتماعی در اشعار آئینی،ایجاد وفاق و همدلی در شاعران این بخش، استفاده از افراد صاحب نظر و دارای تجربه در این بخش، برگزاری همایش شعر برای شناخت استعدادها و بروز خلاقیتهای اشعار مناسبتی و آئینی در رامسر،برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در این بخش و... از جمله پیشنهادات و نظرات شاعران حاضر در اولین نشست هم اندیشی انجمن شعر آئینی و مناسبتی رامسر بود.
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