همايش فرهنگ و تاريخ گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نويسنده كتاب زوال دولت هلند و ظهور ميرمهنا صبح جمعه در این آئین با اشاره به برخي خصوصيات تاريخي مردم گناوه اظهار داشت: همبستگي، همدلي و اتحاد مردم گناوه در مقابل ظلم و ستم حكومت وقت قبل از انقلاب از نكات بارزي است كه از ساليان دور دوران زندگي در بندر گناوه به ياد مي‌آورم.

خورشيد فقيه با نقل سه خاطره در همين زمينه گفت: داشتن روحيه طنز در بين مردم گناوه براي بيان اعتراضات خودشان به آنچه كه در پيرامون آنها در همه جنبه‌هاي زندگي مي‌گذرد، از نكات برجسته فرهنگ عمومي مردم گناوه است و ما اين مهم را در اشعار محلي سراي بزرگ جنوب ايران و بندر گناوه يعني استاد ايرج شمسي زاده به وضوح مي بينيم.

وی ادامه داد: نخستين نيروگاه برق توسط خود گناوه‌اي‌ها و شخصي به نام شريعتي در گناوه ساخته شد و اين در حالي بود كه هنوز شبكه برق رساني توسط بخش دولتي در گناوه احداث نشده بود و در هيچ جاي استان بوشهر نيز كسي اقدام به ساخت نيروگاه برق در قالب بخش خصوصي در آن زمان نكرده بود.

فقیه اضافه كرد: بندر گناوه از معدود شهرهاي استان است كه داراي دو بيمارستان است و يكي از آنها نيز بيمارستان سوانح و سوختگي است كه در جنوب ايران كمتر نظير آن يافت مي‌شود و جالب‌تر از همه اينكه اين دو توسط دو تن از خيران اين شهر ساخته شده اند و اين نشان از فرهنگ و توجه ويژه گناوه اي ها به بهداشت و درمان به عنوان يكي از مولفه‌‌هاي توسعه است.

وی بيان داشت: مي‌توان از كمك و سرمايه‌گذاري مردم و به ويژه خيران در امر پيشرفت سطح ورزش گناوه در گذشته به نيكي ياد كرد، اما نمي‌دانم امروز براي ورزش اين شهر چه اتفاقي افتاده كه كسي تمايلي به كمترين كمك و سرمايه‌گذاري در اين حوزه ندارد، امري كه سابقه گناوه درآن درخشان است.

امير حسين حيات‌داوودي نیز در این همایش سخناني در مورد تاريخ حيات داوود و گناوه قديم بيان كرد و عبدالكريم نيسني شهردار ساليان دور گناوه هم به بيان خاطره اي از باشگاه لاينز در اين شهر پرداخت.

دراين همايش هاشم لشكري پيرمرد 104 ساله گناوه‌اي كه در شاهنامه خواني تبحر خاصي دارد براي حاضران در همايش شاهنامه خواني كرد و سپس نجدي و خليفه زاده دو تن از شاعران برتر گناوه اي اقدام به سرودن اشعاري با موضوع گناوه كردند.

مسئول انجمن موسيقي بندر گناوه نيز در اين همايش اقدام به بازخواني ترانه ايران استاد محمد نوري همراه با ساز پيانو كرد كه مورد تشويق بي شمار حاضرين در همايش قرار گرفت.

همچنين يك كار ديگر موسيقي به نام شاه صدرالدين كه تلفيقي از موسيقي پاپ و سنتي و تنظيم حسين رئيسي، آهنگسازي و خوانندگي اكبر يوسف زاده همراه با نوازندگي دمام و تيمپو بهزاد كريمي و مهدي معلميان بود، براي نخستين بار در اين همايش اجرا شد كه تشويق هاي پياپي حاضران در سالن خليج فارس نشان از تاثيرگذاري اين اثر فاخر داشت.

در اين همايش بخش‌هاي كوچكي از فيلم كارگردان نام آشناي كشور و دارنده چندين مقام برتر از جشنواره هاي معتبر سينمايي داخلي و خارجي، مرحوم قاسم انصاري كه در گناوه كار شده بود، به نمايش درآمد.

در پايان فيلم مستند عامو خليل و حسين كه به تشريح زندگي يك صياد كهنسال گناوه اي مي پردازد به روي پرده رفت و قرار است امشب نيز فيلم تنهاي تنهاي تنها به كارگرداني احسان عبدي پور به صورت كامل براي شهروندان گناوه اي به نمايش در آيد.

گزارش و عکس: حسین غلامی