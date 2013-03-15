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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

محمدی تاکامی خبر داد:

آغاز عملیات ریزپهنه بندی خطر زمین لرزه در ساری

آغاز عملیات ریزپهنه بندی خطر زمین لرزه در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: عملیات ریزپهنه بندی خطر زمین لرزه در مرکز مازندران با همکاری شهرداری ساری آغاز شد.

سيد محمد محمدي تاكامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به همكاري و تعامل شهرداري ساري و ساير دستگاههاي اجرايي شهرستان، مطالعات اين عمليات در مساحتي بالغ بر 40 كيلومتر مربع و با اعتبار 9 هزار و 900 ميليون ريال در دستور كار اين اداره كل قرار گرفت.

وی به شهرهايي كه عمليات مذكور در آنها در حال اجراست اشاره کرد و گفت: رامسر و بابل از جمله شهرهايي هستند كه قرارداد مطالعات اجراي ريزپهنه بندي خطر زمين لرزه آنها منعقد و در حال اجرا است.

محمدي تاكامي افزود: اين اداره كل آمادگي دارد كه در صورت اعلام آمادگي ساير شهرداري هاي استان عمليات مذكور را در شهرهاي ديگر مازندران به اجرا در آورد.

وی بیان داشت: از آنجا كه مازندران بر روي كمربند زلزله خيزي قرار داشته و گسل هاي خزر و  البرز از مجاورت آن مي گذرد، بايد مطالعات جدي و دقيقي در خصوص مطالعه زمين و جنس خاك،  لرزه خيزي، تحليل خطر زلزله با استفاده از مطالعات ژئوتكنينك، ژئوفيزيك، مايكروترمرها و مواردي از اين دست داشته و پيش از بروز زلزله آسيب پذيري ساختمانهاي شهري و شريانهاي حياتي از قبيل خيابانها، پلها، ساختمانها امداد رسان مورد مطالعه قرار گيرد.

محمدی تاکامی با اشاره به اینکه تهيه سناريوهاي امداد و نجات قبل از وقوع بلاهاي طبيعي امري مهم و ضروري است اظهار داشت: عمليات اجرايي ريز پهنه بندي لرزه اي پروژه اي بوده كه موضوعات مذكور در آن بررسي شده و خروجي آن براي مهندسين، شهرداري، شهرسازان و نيز دستگاههاي آب برق گاز و ... قابل استفاده خواهد بود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت و دارای 55 شهر است.

کد مطلب 2019091

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