آغاز عملیات ریزپهنه بندی خطر زمین لرزه در ساری

سيد محمد محمدي تاكامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به همكاري و تعامل شهرداري ساري و ساير دستگاههاي اجرايي شهرستان، مطالعات اين عمليات در مساحتي بالغ بر 40 كيلومتر مربع و با اعتبار 9 هزار و 900 ميليون ريال در دستور كار اين اداره كل قرار گرفت.

وی به شهرهايي كه عمليات مذكور در آنها در حال اجراست اشاره کرد و گفت: رامسر و بابل از جمله شهرهايي هستند كه قرارداد مطالعات اجراي ريزپهنه بندي خطر زمين لرزه آنها منعقد و در حال اجرا است.



محمدي تاكامي افزود: اين اداره كل آمادگي دارد كه در صورت اعلام آمادگي ساير شهرداري هاي استان عمليات مذكور را در شهرهاي ديگر مازندران به اجرا در آورد.

وی بیان داشت: از آنجا كه مازندران بر روي كمربند زلزله خيزي قرار داشته و گسل هاي خزر و البرز از مجاورت آن مي گذرد، بايد مطالعات جدي و دقيقي در خصوص مطالعه زمين و جنس خاك، لرزه خيزي، تحليل خطر زلزله با استفاده از مطالعات ژئوتكنينك، ژئوفيزيك، مايكروترمرها و مواردي از اين دست داشته و پيش از بروز زلزله آسيب پذيري ساختمانهاي شهري و شريانهاي حياتي از قبيل خيابانها، پلها، ساختمانها امداد رسان مورد مطالعه قرار گيرد.

محمدی تاکامی با اشاره به اینکه تهيه سناريوهاي امداد و نجات قبل از وقوع بلاهاي طبيعي امري مهم و ضروري است اظهار داشت: عمليات اجرايي ريز پهنه بندي لرزه اي پروژه اي بوده كه موضوعات مذكور در آن بررسي شده و خروجي آن براي مهندسين، شهرداري، شهرسازان و نيز دستگاههاي آب برق گاز و ... قابل استفاده خواهد بود.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت و دارای 55 شهر است.