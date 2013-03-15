ورزش با موازین دینی و دانش بنیان در فضای اخلاقی و فرهنگی توام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) اظهار داشت: حضرت زینب (س) با شجاعت و بصیرت جانش را در حفظ حریم امامت و عصمت فدا کرد و همواره در خدمت اسلام بود.

وی با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، عید نوروز را پیشاپیش تبریک گفت و اضافه کرد: با توجه به اینکه ایام فاطمیه با نوروز همزمان است باید در برگزاری جشن‌های نوروز به ایام فاطمیه توجه ویژه شود.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش برای رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند، تصریح کرد: همه باید در این ایام تلاش کنیم تا لبخند رضایت را بر لبان نیازمندان بنشانیم و برای رفع مشکلات آنها بیشتر تلاش کنیم.

وی در ادامه به دیدار رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران اشاره کرد و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در ورزش، افزود: همه ورزشکاران باید پیرو منویات مقام معظم رهبری به مسائل فرهنگی در ورزش توجه بیشتری داشته باشند.

آیت الله صفایی بوشهری خواستار مراعات فرهنگ دینی و اقتدار در عرصه‌های قهرمانی توسط ورزشکاران شد و بیان داشت: ورزشکاران با این حرکت می‌توانند در فضاهایی که علیه نظام اسلامی ایران قرار دارند عظمت و اقتدار ملت ایران را نشان دهند و آنان را به تکریم و تعظیم انقلاب وا دارند.

وی با تقدیر از انصراف ورزشکاران ایران در مقابله با ورزشکاران رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این حرکات تاثیر بسیار زیادی دارد و تلاشی بسیار مهم و حساس است.

امام جمعه بوشهر از تلاش برخی رسانه‌ها برای تخریب ورزشکاران و فدراسیون‌ها انتقاد کرد و اظهار داشت: برخی رسانه‌ها با جنجال‌سازی و غوغا سالاری و ایجاد تنش موجب می‌شوند اخلاق ورزشکاران تحت‌الشعاع قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار توجه به ورزش با موازین دینی، علمی و دانش بنیان در فضای اخلاقی و فرهنگ مدار شد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان بوشهر در بعد ورزش باید نسبت به ورزش جوانان در بخش سخت و نرم افزار در مسیر فرهنگ دینی توجه ویژه‌ای شود.