به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد مقبلی در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان کرمان با بیان این‌که تبدیل شدن راه‌های دو طرفه‌ به بزرگ‌راه در افزایش ضریب ایمنی تاثیر زیادی دارد؛ گفت: استان کرمان دارای هشت محور ورودی است که کلیه‌ اقداماتی که باعث افزایش ایمنی می‌شود در این هشت محور متمرکز شده است.



وی افزود: هم‌چنین برای جلوگیری از تلفات جاده‌ای در راه‌های روستایی، همه‌ی روستاهایی که از جمله‌ نقاط گردش‌گری محسوب می‌شوند از راه آسفالته‌ مناسب برخوردار هستند.



مقبلی نصب علایم جاده‌ای، روکش آسفالت برخی از محورهای استان و خط کشی محورها را از دیگر فعالیت‌های راه و شهرسازی استان کرمان برشمرد.



وی افزود: در این راستا علی‌رغم مشکلات مالی در سال‌جاری 80 کیلومتر از راه‌های استان روکش آسفالت شد.



مقبلی ادامه داد: هم‌چنین طبق آمار اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان هشت مجتمع بین راهی در ایام نوروز برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.



وی افزود: هم‌چنین از 25 اسفند 91 تا 20 فروردین 92 تعداد 29 راه‌درارخانه با 54 گروه راه‌داری به طور شبانه‌روزی در مسیرهای پر ترافیک استان فعال هستند.



مقبلی ادامه داد: خوروهای کشت سیار راه‌داری نیز در کنار پلیس راه مشغول گشت‌زنی و امدادرسانی به مسافران نوروزی هستند.



وی هم‌چنین خاطر نشان کرد: تلفن گویای 141 به صورت شبانه‌روزی فعال است.



مقبلی با اشاره به اقدامات مختلف در بخش حمل و نقل جاده‌ای، راه آهن و فردگاه‌های استان اظهار امیدواری کرد: در نوروز سال آینده شاهد روانی ترافیک و راحتی و آرامش برای مسافرین نوروزی باشیم.



مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان نیز در این نشست از رفع مشکل بیش از 20 نقطه‌ حادثه‌خیز در جنوب استان خبر داد.



محمد مهدی بلوردی ایمن‌سازی و بهسازی محورها، نصب علایم و روشنایی تونل‌ها و نقاط مه‌گیر را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد؛ و گفت: همچنین دو راه‌دارخانه جدید در جاده‌های جنوب استان ایجاد شده است.



وی افزود: در دو هزار کیلومتر از محورهای جنوب استان نیز کار خط کشی انجام شده است.

