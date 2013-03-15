تصویب مطالعات توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سه شهر مازندران

حجت الله داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پيگيري و هماهنگي با دستگاهها و مسئولان شهري براي اجرايي كردن پروژه هاي مذكور فرصتي مناسب براي ارتقا كمي و كيفي زندگي ساكنين اين محدوده ها است.

وی افزود: مطالعات توانمند سازي سكونتگاههاي غيررسمي با هدف تامين و بهسازي زير ساختها و بهبود شرايط زندگي به منظور كاهش گسيختگي كالبدي از پيكره اصلي شهر و رفع تبعيض و خدمات رساني براي گروههاي كم درآمد و آسيب پذير به اجرا در مي آيند.

داداشی اظهار داشت: پروژه هاي مصوب توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي در شهرهاي ساري، آمل و نكا با تصويب ستاد استاني و با ابلاغ معاون وزير و مدير عامل شركت عمران و بهسازي كشور به مرحله اجرايي رسيده است.



وی تصريح كرد : مطالعات شهرهاي بابل و قائم شهر در حال انجام بوده كه در اين بین مطالعات شهر بابل در ستاد اين شهرستان تصويب و به استان ارسال شده، مطالعات شهر قائم شهر با پيشرفت 80 درصدي در دست اجرا است.



رئيس اداره نوسازي بافت هاي فرسوده راه و شهرسازي مازندران ابراز اميدواري كرد: طبق برنامه ريزي به عمل آمده و هماهنگي با متوليان شهرهاي فوق با اجرايي كردن پروژ هاي مصوب در سال آينده، شاهد تغييرات و تحولات خوبي در اينگونه محلات از لحاظ كالبدي و اجتماعي باشيم.

مازندران دارای 55 شهر و سه هزار و 400 پارچه روستا و آبادی است.

