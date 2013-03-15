تمدید ماموریت هیئت سازمان ملل/ شورای امنیت در خصوص ممنوعیت صادرات سلاح تجدید نظر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت، ماموریت هیئت سازمان ملل متحد در لیبی برای نظارت بر مسائل امنیتی و حقوق بشری در این کشور را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

این تصمیم به توصیه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اتخاذ شد. این هیئت به صورت ویژه نظارت بر تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خطرات خشونت جنسی در لیبی را برعهده دارد و از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در اکتبر 2011 تاکنون در لیبی حضور دارد.

خبر دیگر اینکه شورای امنیت ممنوعیت صادرات برخی تجهیزات نظامی به لیبی را لغو کرد، به گونه ای که صادرات تجهیزاتی که کشنده نیستند همچون لباس های ضد گلوله و خودروهای زرهی به لیبی مجاز است.

شورای امنیت همچنین با ابراز نگرانی از انتقال سلاح از لیبی به کشورهای همسایه همچون مالی اعلام کرد که این اقدام بر امنیت و صلح منطقه ای و بین المللی تاثیر منفی دارد.

خاطرنشان می شود شورای امنیت که متشکل از 15 عضو است اوایل قیام مردمی لیبی در سال 2011 که منجر به سقوط رژیم قذافی شد، ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی را صادر کرد.