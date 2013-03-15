نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است/ایران چالش بزرگ استکبار

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله دکترمحسن حیدری صبح امروز جمعه در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه جدید شهر چوئبده در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان افزود: پیش از انقلاب به دلیل نبود ولی امر و انقلاب، این فریضه تعطیل بود و مردم ایران از این فریضه بزرگ الهی محروم بودند.

وی با اشاره به اینکه نماز جمعه جنبه فردی ندارد، اظهار کرد: نماز جمعه جنبه ای حاکمیتی دارد و با امر ولی فقیه انجام می شود.

آیت الله حیدری تصریح کرد: پیش از انقلاب به جز در چند شهر آن هم به صورت اندک حضور مردمی، نماز جمعه اقامه نمی شد که با برخوردهای شدید حاکمان مواجه می شد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: احیای نماز جمعه تاثیر فوق العاده ای در تداوم انقلاب و نظام داشته و دارد.

آیت الله حیدری گفت: اگر نماز جمعه نبود سرنوشت نظام و انقلاب نیز معلوم و مشخص نبود.

وی با بیان اینکه شاکله انقلاب و نظام ما اسلامی است، افزود: ماهیت این انقلاب و نظام را اسلامی بودن آن مشخص می کند، همین امر سبب شد تا نظام ما دشمنان زیادی را در داخل و خارج کشور داشته باشد دشمنانی که هیچگاه دست از توطئه علیه انقلاب و نظام برنمی دارند.

آیت الله حیدری اظهار کرد: اگر نماز جمعه نبود مردم توسط علما و ائمه جمعه از توطئه ها و این هجمه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جنگ نرم که بر علیه انقلاب شده بود آگاهی نمی یافتند.

وی تصریح کرد: اگر مردم در صحنه نماز جمعه حضور نمی یافتند و از نظام و انقلاب حمایت نمی کردند، انقلاب اسلامی در نطفه خفه می شد و اگر می بینیم که دوام یافته و سر پا ایستاده و از توطئه های عبور کرده است و مرزهایش را کیلومترها دورتر قرار داده (آمریکای لاتین) به دلیل همین حمایتهای مردمی و حضور در نماز جمعه و آگاهی یافتن آنان است.

امام جمعه موقت اهواز یادآور شد: امروزه استکبار جهانی ، شرق و غرب و صهیونیسم بین الملل انقلاب اسلامی را چالشی جدی برای خود می دانند و در حال عقب نشینی هستند.

آیت الله حیدری گفت: از این مسئله می توان جایگاه بارز، عمیق و اساسی نماز جمعه را درک کرد.



وی افزود: هرچند که نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است اما تداوم انقلاب به نماز جمعه بستگی دارد. نماز جمعه و امام جمعه به عنوان محور و حلقه وصل نظام و مردم هستند.اگر مسئولان نسبت به نماز جمعه بی اهمیت باشند، نظام نمی تواند مقبولیت داشته باشد.

آیت الله حیدری یادآور شد: حضور مقتدرانه مردم در نماز جمعه به مثابه برگه های رای است که به امام جمعه خود می دهند. امام جمعه وام دار مقبولیت مردمی و مشروعیت رهبری است.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه مردم هیچ پناهگاه و ملجایی جز امام جمعه برای بیان مشکلاتشان ندارند گفت: از آنجایی که مردم انواع و اقسام مشکلات خود را با امام جمعه در میان می گذارند و امام جمعه راهکاری جز انتقال این مسائل به مسئولان مربوطه ندارد به همین دلیل اگرمسئولان به یاری امام جمعه نشتابند مشکلات همانطور به روی زمین باقی می ماند.

وی همدلی، احترام متقابل میان مسئولان و امام جمعه و عمل به وظایف را مسئولان و امام جمعه خواستار شد. و گفت: ائمه جمعه ای که مسائل تنش زا را از تریبون نماز جمعه بیان می کنند مورد قبول مقام معظم رهبری نیستند، بیان مسائل جز در پاره ای موارد استثنایی ایرادی ندارد.



