جابجایی 50 میلیون مسافر نوروزی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور

شهریار افندی زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محور هراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 18 هزار دستگاه اتوبوس، 34 هزار وسیله ‌نقلیه سواری بین‌ شهری و بیش از 33 هزار دستگاه مینی‌ بوس در تعطیلات نوروزی آماده خدمت‌ رسانی به مردم هستند.

وی از پیش فروش حدود چهار میلیون قطعه بلیط نوروزی حمل و نقل جاده ای کشور در هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: این تعداد بلیط های پیش فروش شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود هشت درصد افزایش داشته و استانهای خراسان رضوی، جنوبی، اصفهان، شیراز، گیلان ومازندران بیشترین متقاضیان برای سفر با ناوگان عمومی جاده ای کشور را داشتند.

افندی زاده ادامه داد: افزایش قیمت ناوگان حمل ونقل عمومی وجاده ای کشور در سال 92 متناسب با تورم کشور اعمال و تعیین خواهد شد.

وی اضافه کرد: امسال در طرح نوروزی کشور در بخش حمل و نقل جاده ای و راهداری های سراسر کشور، 640 راهدارخانه با هزار و 400 اکیپ راهداری با بیش از دو هزار گشت مجهز به‌ سامانه جی پی اس آمادگی لازم برای ارائه خدمات به هموطنان را در شرایط بد آب و هوایی را دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: استفاده از امكانات ایجاد شده در حوزه سامانه های هوشمند و فناوریهای بكار گرفته شده در مراكز مدیریت راهها در ستاد و استانها در جهت ایجاد رضایت مندی حداكثری مردم و مسافران به عنوان اولویت كار سازمان است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه همانند سالهای گذشته قیمت بلیط ناوگان حمل نقل عمومی جاده ای 20 درصد افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: این افزایش قیمت از 24 اسفندماه همزمان با آغاز سفرهای نوروزی اعمال و از 16 فروردین ماه سال 92 به روال گذشته برخواهد گشت.