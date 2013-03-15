مقابله با تهدیدات دشمنان هدف رزمایش الی بیت المقدس/ هراس دشمنان از اقتدار نظامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی صبح جمعه در در جمع بسیجیان مستقر در میدان رزمایش الی بیت المقدس در پادگان شهید بهشتی کرمان گفت: 25 هزار نفر از بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس، امام علی( ع)، امام حسین( ع)، عاشورا و الزهرا( س) در این رزمایش حضور دارند.

وی این اجتماع باشکوه بسیجیان را بیعتی دوباره با امام مسلمین دانست و افزود: امروز این بسیجیان گردهم آمده اند تا بار دیگر به امام و مولای خود لبیک گویند.

سردار فضلی تصریح کرد: رزمندگان دلاور و ولایتمدار استان کرمان در رزمایش الی بیت المقدس آمادگی و توان خود را به منصه ظهور می ‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه رزمایش الی بیت المقدس کرمان،‌ سی و یکمین سلسله رزمایش های نیروهای بسیج در استان ها طی سال جاری است، افزود: بسیجیان طی این رزمایش حضور در اردوگاه، حضور در رزم شب، آمادگی های رزمی را تمرین می کنند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین یکی از اهداف برپایی این رزمایش رامقابله با تهدیدات نرم ،‌نیمه سخت و سخت دشمنان عنوان و تصریح کرد: امروز دشمنان از اقتدار و قدرت ایران اسلامی هراس دارند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بسیج مفتخر به پیروی از مکتب عاشورا است، گفت: حادثه عاشورا اوج فداکاری و ایثار است و همه تاریخ و آزادگان در سراسر دنیا مساله عاشورا و امام حسین( ع) را شناخته اند.

سردار فضلی با بیان اینکه امام حسین( ع) با احیاء دو واژه حق و نجات خلق همه داشته های خود را به میدان آورد، گفت: امروز بسیج با افتخار در این مسیر گام برداشته و ادامه دهنده حرکت سیدالشهدا است.

وی ادامه داد: بسیج امروز در همه عرصه ها حضوری فعال داشته و در عرصه دفاع، علم، هنر و ورزش افتخارآفرینی کرده است.

سردار فضلی گفت: فرهنگ بسیجی یعنی مجموعه ای از منش ها که می تواند مجموعه عظیمی را به وجود آورد و حرکت بسیجی سرنوشت ایران و فراتر از ایران را تغییر می دهد.

وی با اشاره به اینکه بسیج سیاسی است اما سیاست زده نیست، گفت: بسیجی متدین، با اخلاص، با بصیرت و طرفدار علم است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین اذعان داشت: بسیجیان در دوران قبل و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با پیروی از فرمایشات امام راحل( ره) حرکتی ماندگار را برجای گذاشتند.

وی معلم اول بسیجیان را رهبر کبیر انقلاب( ره) دانست و افزود: جانبازان و سربازان در سایه رهنمودهای امام خمینی( ره) یاد گرفتند که چگونه می توانند دشمنان را شکست داده و ناممکن ها را ممکن کنند.

وی با اشاره به اتحاد و هم دلی بسیجیان گفت: دشمنان نظام 30 سال از چیزی که امروز رخ داده هراس داشتند.

مردم ایران در آمادگی کامل به سر می برند

جانشین سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: امروز ملت های مسلمان در همه جای دنیا سربلند کرده اند تا دشمنان آگاه شوند نمی توانند آنها را شکست دهند.

وی با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم ایران گفت: امروز آمادگی مردم کامل است و مسئولان نیز باید قدردان این ملت بوده و خدمت گذای به آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

سردار فضلی با اشاره به این سخن امام راحل( ره) که فرمودند " افتخار من این است که خود یک بسیجی هستم"، افزود: چه افتخاری والاتر از اینکه همرزم و همسنگر با امام باشیم.

وی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس لشکر 41 ثارالله به فرماندهی سردار حاج قاسم سلیمانی به دفاع از کشور پرداخته و دلاوری ها و رشادت های فراوانی به منصه ظهور گذاشتند.

سردار فضلی گفت: رهبر معظم انقلاب در خصوص عملیات کربلای پنج فرمودند" شبهای عملیات کربلای پنج شبهای قلب این انقلاب است و انس به آن شما را وارسته می کند و هر کس آن را فراموش کند نامش از اردوگاه انقلاب قلم خواهد خورد".

جانشین سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این روزها، روزهای اوج عملیات غرورآفرین والفجر هشت بوده است و در این عملیات دو هزار و 700 غواص از رودخانه اروند عبور کردند.

وی گفت: این عملیات که 70 شبانه روز طول کشید طولانی ترین میدان نبرد در همه تاریخ بود و اگر نبود عنایت خدا و معنویت حاکم برجبهه معلوم نبود امروز در چه شرایطی بودیم.

سردار فضلی گفت: امروز در اواخر سال 91 با اجتماع 25 هزار نفری بسیجیان و پیش بینی اجرای هفت عملیات تاکتیکی مهیای اجرای رزمایش شده ایم.

وی در پایان در جمع بسیجیان پیام رزمایش الی بیت المقدس را قرائت کرد. رزمایش مذکور با رمز" یا محمد رسول الله" طی دو روز در کرمان برگزار شد.

