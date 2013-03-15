  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

محمودی خبر داد:

آمادگی کامل اکیپ امداد هوایی هلال احمر در کرمان/ 40 پایگاه در خدمت مسافران نوروزی

آمادگی کامل اکیپ امداد هوایی هلال احمر در کرمان/ 40 پایگاه در خدمت مسافران نوروزی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از آمادگی 40 پایگاه هلال احمر برای خدماترسانی به مسافران نوروزی در استان کرمان خبر داد.

کاووس محمودی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان به دلیل پهناور بودن و قرار گرفتن در مرکز شاهراه جنوب شرق از اهمیت بالایی در خصوص خدمات دهی به مسافران نوروزی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه کرمان جزو مقاصد اصلی مسافران است و با توجه به تجربه سال گذشته در خصوص سرمای غرب کشور و هجوم مسافران به شرق گفت: آمادگی گروههای امدادی و خدمات رسانی در اوج خود قرار دارد و پیش بینهای لازم انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از استقرار 40 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان کرمان خبر داد و گفت: 220 امدادگر حرفه ای با تجهیزات کامل در خدمت مسافران هستند.

وی از انجام امدادرسانی هوایی در جاده های کرمان خبر داد و گفت: یکی دیگر از وظایف هلال احمر راهنمایی گردشگران است که در این خصوص نیز 35 پایگاه فعال هستند.
 

کد مطلب 2019107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها