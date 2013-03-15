آمادگی کامل اکیپ امداد هوایی هلال احمر در کرمان/ 40 پایگاه در خدمت مسافران نوروزی

کاووس محمودی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان به دلیل پهناور بودن و قرار گرفتن در مرکز شاهراه جنوب شرق از اهمیت بالایی در خصوص خدمات دهی به مسافران نوروزی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه کرمان جزو مقاصد اصلی مسافران است و با توجه به تجربه سال گذشته در خصوص سرمای غرب کشور و هجوم مسافران به شرق گفت: آمادگی گروههای امدادی و خدمات رسانی در اوج خود قرار دارد و پیش بینهای لازم انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از استقرار 40 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان کرمان خبر داد و گفت: 220 امدادگر حرفه ای با تجهیزات کامل در خدمت مسافران هستند.

وی از انجام امدادرسانی هوایی در جاده های کرمان خبر داد و گفت: یکی دیگر از وظایف هلال احمر راهنمایی گردشگران است که در این خصوص نیز 35 پایگاه فعال هستند.

