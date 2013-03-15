چهارشنبه سوري از منظر اسلامي هيچ جايگاهي ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با يادآوري 26 اسفندماه و سالروز رحلت جانسوز يادگار امام راحل(ره)؛ حجت الاسلام حاج سيد احمدآقا خميني در سال 73 عنوان كرد: حاج احمدآقا در طول دوران زندگي بابركت خود براي اسلام و نظام اسلامي زحمات فراواني كشيد و براي امام خميني(ره) نيز خادمي زحمت كش و ياري وفادار بود.

وي اظهار داشت: حاج احمدآقا در دوران كهولت امام راحل، در زمينه مراقبت از ايشان از هيچ تلاشي فروگذار نكرد و امام خميني(ره) نيز بارها به اعتماد كامل خود به سيداحمد و تلاش هاي بي بديل او اشاره كرده بود.

حجت الاسلام يعقوبي در ادامه با تبريك به مناسبت ولادت حضرت زينب كبري(س) و روز پرستار، افزود: حضرت زينب(س) در راه معرفي حقانيت كربلا در بين مردم زحمات فراواني كشيد و به يقين اگر ايشان نبودند كربلا در همان كربلا باقي مي ماند و اينگونه عالم گير نمي شد.

وي همچنين با اشاره به ديدار جمعی از پیشکسوتان، قهرمانان و مدال آوران رشته های ورزشی در مسابقات جهانی و بازی های المپیک و پارالمپیک با رهبري انقلاب در هفته جاري، اضافه كرد: مقام معظم رهبري در اين ديدار قهرمانان و پهلوانان ورزشی کشور را سفیران هویت و داراي عزم راسخ، ایمان و پایبندی به شریعت ملت ایران دانستند و تاكيد كردند كه ورزشكاران ايران اسلامي بايد در ميادين داخلي و خارجي در كنار ورزش، ارزش ها را نيز بسط و گسترش دهند.

خطيب نماز جمعه بجنورد در بخش ديگري از سخنان خود جشن هاي چهارشنبه سوري و سيزده بدر را خرافي خواند و اظهار داشت: اين دو جشن از منظر اسلامي هيچ جايگاهي ندارند.

وي با بيان اينكه حتي يك حديث و يا روايت نيز در دين اسلام در مورد چهارشنبه سوري و سيزده بدر و يا نحس بودن اين روز وجود ندارد، تصريح كرد: اين دو مسئله در كشور اسلامي ما به صورت نادرستي رواج يافته و متاسفانه سبب مشكلات، خسارات و آسيب هاي فراواني نيز مي شوند.

حجت الاسلام يعقوبي اضافه كرد: چهارشنبه سوري سبب ترس و وحشت مردم شده و در بسياري از مواقع نيز لطمات جبران ناپذير جاني به افراد وارد مي كند كه در اين زمينه لازم است خانواده ها با دقت بيشتر، در برگزاري اين جشن خطرناك تجديد نظر كنند.

امام جمعه بجنورد در پايان تصريح كرد: در اين موارد بايد با فرهنگ سازي، مديريت و اطلاع رساني درست به مردم، زمينه را براي تغيير رويه موجود فراهم كنيم.