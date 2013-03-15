نظارت بر برگزاری انتخابات مهمترین وظیفه شورای نگهبان/حضور آمریکا و پولهای عربستان در انفجارهای عراق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان، با یادآوری اینکه همه نامزدهای انتخاباتی باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند، اظهار داشت: این شورا، مردم و افرادی که کاندید می شوند سه ضلع اصلی انتخابات هستند.

شورای نگهبان ضامن خوبی جهت حفظ اسلامیت جمهوری اسلامی

وی ضمن اشاره به اعلام آمادگی برخی شخصیت ها برای حضور در انتخابات سال آینده، افزود: شورای نگهبان تاکنون نیز به وظایف قانونی خود خوب عمل کرده و ضامن خوبی جهت حفظ اسلامیت جمهوری اسلامی بوده است و وجود شوراي نگهبان لازم و ضروري است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر اینکه آراء مردم در انتخابات تعیین کننده است، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال و وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی، صیانت از این آراء مردم تا کنون به نحو مطلوب انجام شده است.

دلها را به وسیله جاروی تقوی و آب توبه شستشو دهیم

آیت الله شاهچراغی همچنین ضمن بین اینکه در آستانه آغاز سال نو و فرارسیدن بهار هستیم تصریح کرد: باید دل خود را به وسیله جاروی تقوی و آب توبه شستشو دهیم.

وی با اشاره به اینکه سال نو با دعای یا مقلب القلوب آغاز می شود، و این مهم از اسلامی بودن نوروز حکایت می کند؛ گفت: باید رفتار و اخلاق ما نیز همزمان با آغاز سال جدید نو شود.

خطیب جمعه سمنان همچنین با یادآوری همزمانی ایام فاطمیه اول با ایام نوروز بر رعایت حرمت این ایام تاکید کرد و افزود: ایام فاطمیه نباید تحت الشعاع نوروز قرار گیرد.

حضور آمریکا و پولهای عربستان در این انفجارها بسیار مشهود است

آیت الله شاهچراغی همچنین ضمن ابراز تاسف از بروز انفجارهای روز گذشته در بغداد و محکوم کردن این کار تروریستی، اظهار داشت: حضور آمریکا و پولهای عربستان در این انفجارها بسیار مشهود است.

وی شکستن خط مقاومت را مهمترین هدف دولت های استکبار و حامیان آنها در منطقه دانست و با اشاره به تحولات سوریه و مساله تحریم ایران، خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند که از این راه به هدف خود نخواهند رسید.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان حضور پرشکوه مردم در انتخابات سال آتی را امید بخش دانست و تصریح کرد: تیر دشمنان نظام و انقلاب، با این حضور برای بار دیگر به سنگ خواهد خود و امیدشان به یاس تبدیل خواهد شد.

آیت الله شاهچراغی همچنین در خاتمه ضمن اشاره به فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و تبریک این روز به پرستار، افزود: دختران ایران اسلامی باید از آن حضرت برای حیا، ادب و حجاب و عبادت الگو برداری کنند.