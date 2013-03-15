به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی صبح جمعه با آیت‌الله العظمي مکارم شیرازی دیدار و گزارشی را از وضع بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در این دیدار در پاسخ به تشکر رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد حمایت ایشان پس از حادثه قم گفت: حفظ شما بر ما لازم است چون شما از ذخایر کشور هستید.

این مرجع تقليد شیعه اظهار امیدواری کرد تا با مدیریت صحیح نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم از جنبه‌های اقتصادی و سایر امور برطرف شود.

وی تاکید کرد: اکنون شاهدیم که میان بخشی از دوستان انقلاب و نظام اختلاف است و هر کسی کار خودش را انجام می‌دهد که به طور حتم این موضوع به مصلحت نیست از این رو همه نیروهای وفادار باید متحد باشند چون اختلافات به نظام آسیب می‌رساند.