گنجاندن درس زینب شناسی در دانشگاهها/ جدیت بیشتر در تنظیم بازار شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های امروز نماز جمعه ساری با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار افزود: پرستاران جامعه اسلامی باید با تاسی از فاطمه زهرا و زینب کبری (س) در فعالیت های خود صبر را پیشه کنند و زینبی و فاطمی باشند.

وی با تاکید بر تقویت روحیه محبت و مهربانی در بین پرستاران مقابل بیماران در فضاهای درمانی، خواستار گنجاندن درس زینب شناسی برای رشته های پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه مقام شامخ پرستاران و مشقت این تلاشگران عرصه سلامتی انسانها باید در جامعه پاسداشته شود، تصریح کرد: متاسفانه توجه به این قشر سختکوش جامعه از طریق دولتمردان با جدیت پیگیری نمی شود.

قاسمی با بیان اینکه پرستاران در فعالیت های خود پروژه زینب شناسی را دنبال کنند، یادآور شد: با یادآوری رشادت ها و صبوری این بانوی همام، پرستاران می توانند در فعالیتهای روزمره و زندگی خود موفق باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن نوروز باستانی ملت ایران و آغاز سال شمسی 1392، بر ضرورت توجه بیشتر اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به روند فعالیت کسبه در بازار تاکید کرد.

قاسمی با بیان اینکه گرانی ها در بازار در برخی کالاها بسیار شدید است، افزود: ضروری است تنظیم بازار در این حوزه با جدیت بیشتری صورت گیرد و با اصناف خاطی و گرانفروش برخورد شود.

وی در ادامه با تاکید بر دستگیری فقرا و نیازمندان در آستانه نوروز باستانی ملت ایران، گفت: دید و بازدیدهای نوروزی، عیادت جانبازان و بیماران، زیارت قبور شهدا و مردگان در این ایام ثواب دارد.

امام جمعه موقت ساری، تشکیل 29 اسفند به روز ملی شدن صنعت نفت در ایران را مرهون رشادت ها و جانفشانی های روحانی مبارز، آیت الله ابوالقاسم کاشانی دانست و گفت: چپاولگران غربی و استعمارگران آمریکایی قصد داشند با لغو ملی شدن صنعت نفت، منابع غنی ایران که نفت بوده را به یغما ببرند.

قاسمی گفت: با رشادت های آیت الله کاشانی و تقدیم شهدای در راه صنعت نفت، ایران اسلامی اکنون در این صنعت به شکوفایی و خودکفایی رسیده و دانشمندان بسیاری در این حوزه برای ایران و جهان افتخارآفرینی می کنند.

وی با قددرانی از حضور مردم مازندران در تمامی مناسبت های آیینی، مذهبی، مناسبتی و انقلابی ایران اسلامی در سالجاری، گفت: مسئولان باید قدردان مردمی بوده که با تقدیم خون های پاک شهدا، این سرزمین را آبیاری کردند.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران با رد اظهارات غربی ها مبنی بر مذاکره قریب الوقوع آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، افزود: استکبار هیچگاه از توطئه ها و تحریم ها علیه ایران برنداشته و ملت استوار ایران اسلامی، در آینده ای نزدیک بر توطئه های دشمن زبون غلبه خواهند کرد.