اردبیل مقام سوم لیگ برتر شمشیربازی باشگاه های کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شمشیربازی "طنین پیک سبلان" اردبیل که به نمایندگی ار این استان در رقابت های لیگ برتر حضور یافته بود، توانست در اولین حضور کشوری به مقام سوم و مدال برنز این مسابقات دست یابد.

این تیم در هفته پایانی لیگ برتر باشگاههای بانوان کشور که در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد، با کسب 2 برد و یک باخت در اسلحه اپه، مقام و کاپ سومی لیگ باشگاههای کشور را برای شمشیربازی استان اردبیل به ارمغان آورد.

در این هفته تیم طنین پیک سبلان اردبیل با کسب برتری 45 بر 32 برابر تیمهای هیئت ساری و 45 بر 33 برابر تیم هیئت همدان و قبول شکست برابر تیم رسانه برتر اصفهان قهرمان این دوره از مسابقات، با کسب 28 امتیاز در رده سوم رده بندی اسلحه اپه مسابقات قرار گرفت.

اعضای تیم جوان و خوش ترکیب اردبیل در این مسابقات را سونیا بی نظیر، میترا موشحی عصر، آرزو قاره گوشی، سمیه طهماسبی و آرزو خیرخواه بشر تشکیل می دادند.

ایت تیم توانست با درخشش شمشیربازان خود اولین کاپ باشگاهی کشور را در رده سنی بزرگسالان و در لیگ برتر شمشیربازی کشور برای شمشیربازی استان کسب کند.

در پایان مسابقات اسلحه اپه، تیم رسانه برتر اصفهان با کسب 36 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم دانشگاه آزاد تهران با 34 امتیاز دوم شد.