انتقاد از برگزاری جشن های میلیاردی نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در خطبه های نماز جمعه بندرگز افزود: در این شرایط هدیه های 200 میلیونی و 150 سکه بهار آزادی چه معنا دارد و مسئولان بفکر معیشیت مردم باشند، آیا این رقاصی ها و پایکوبی ها در جشن ملی نوروز حرام شرعی نیست.

وی با بیان اینکه مردم ولی نعمت هستند، تاکید کرد: باید برای رفع مشکلات آنها تلاش شود، هرچند برخی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهاست ولی برخی ناشی از مدیریت اقتصادی است و این مشکلات قابل حل است و نباید همه مشکلات را به گردن آمریکا انداخت.

وی با اشاره به اینکه برخی گرانیها عمدی است، عنوان کرد: در سال تولید ملی با کاهش تولید خودرو، قیمت ها 100 درصد افزایش یافت، بعد دو تا سه درصد قیمت آن را پایین می آورند و قیمت پراید هفت میلیونی، 17 میلیون تومان می شود و در نهایت 500 هزار تومان از قیمتش کم و عنوان می کنند قیمتها کاهش یافته است.

امام جمعه بندرگز در برخی از سخنانش با تبریک فرارسیدن نوروز گفت: نوروز عید ملی و باستانی است اما متوجه باشیم پنجم فروردین شروع فاطمیه اول است و در مصیبت اهل بیت شادی نکنیم.

حجت الاسلام محمدی با تسلیت به مناسبت سالگرد ارتحال فرزند امام راحل گفت: حاج سید احمد مشاور و همراه رهبر کبیر انقلاب بود و بیشتر عمر خود را برای امام و اهداف امام راحل گذاشتند.

وی گفت: بخاطر زحماتش، نقشش در سلامت جسمی امام مهم بود و همواره پشتیبان امام و ولایت بود و از جان و دل از رهبری دفاع می کرد و ولایت را فدای حزب گرایی نمی کرد.

وی عنوان کرد: نکند این روزها کسانیکه در انتخابات شرکت می کنند و بنا به هر دلیلی رد صلاحیت شوند، نظام را فدای یک شخص خاص کنند.

امام جمعه بندرگز با اشاره به 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت گفت: امروز باید خواست ملی ملت تحقق یابد و دولتمردان برای بدست آوردن سوخت هسته ای و دانش هسته ای مقاومت کنند و دشمنان بدانند نمی تواننند با تحریمها ما را از هدفمان در دستیابی به دانش هسته ای باز دارند.

امام جمعه بندرگز با اشاره گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت زینب (س) بیان داشت: سنگینی و وقار این بانوی بزرگوار به خدیجه کبری، عصمت و حیایش به فاطمه (س)، سخنوریش به علی (ع) ، حلم و بردباریش به حسن (ع) و شجاعتش را به امام حسین (ع) شبیه کرده اند.

وی اظهار داشت: حضرت زینب (س)، شیرزن کربلا، پرستار اسرا و بچه ها، پرستار مظلومیت، حقانیت و اهداف امام حسین (ع) بود و اگر زینب نبود از مظلومیت و حقانیت امام حسین (ع)خبری نبود و اسلام و قران نمی ماند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی اجازه ندهیم کسانی آتش فتنه را روشن کنند و همه باید در مقابل فتنه و فساد بایستند و روحانیت به عنوان پرستاران دین و جامعه حرکت کنند.