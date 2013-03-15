بالگرد امدادی در اردبیل مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از تجهیزات امدادی هلال احمر در پایگاه های جاده ای تصریح کرد: این بالگرد به مدت یک هفته از تاریخ دوم تا نهم فروردین ماه سال آینده در فرودگاه اردبیل مستقر می شود.

وی استقرار دائمی بالگرد امدادی در این استان را از مصوبات هیئت دولت برشمرد و استفاده از بالگرد را در امدادرسانی سریع به مصدومان و حوادث جاده ای و کوهستانی تاثیرگذار ارزیابی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ادامه داد: هم اکنون بالگردهای امدادی در سطح دنیا و برخی از استان های کشور مورد استفاده قرار می گیرد که نتایج چشمگیری در کاهش تلفات حادثه ای داشته است.

وی همچنین با اشاره به نقش انکارناپذیر بالگرد در حوادث کوهستانی یادآور شد: در صورتی که هلال احمر استان یک بالگرد امدادی به صورت دائمی داشته باشد در بسیاری از امدادهای کوهستانی می تواند با قوت بیشتری اقدام به نجات فرد صدمه دیده کند.

غیبی اضافه کرد: در حال حاضر تجهیزات امداد کوهستانی کامل و بدون نقص است و نیروهای آموزش دیده در صورت بروز حادثه به منطقه اعزام می شوند.

به گفته وی انواع چادر، دستگاه زنده یاب، ست نجات، آمبولانس، سگ تجسس و تجهیزات کوهپیمایی و غواصی از جمله امکانات گروههای امداد نوروزی هلال احمر است.