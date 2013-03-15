نصب 950 دستگاه تردد شمار خودرو/ 60 کیلومتر محور هراز چهارخطه می شود

شهریار افندی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه مردم می توانند از طریق سامانه اینترنتی از وضعیت تراکم ترافیکی محورهای اصلی کشور مطلع شوند.

وی تلفن گویا 141 را از دیگر سامانه ارتباطی مردم برای کسب اطلاع از وضعیت راههای کشور عنوان کرد و بیان داشت: امسال فرم نظر سنجی با هداف آگاهی از نواقص احتمالی خدمات و در نتیجه بالا بردن خدمات راهداری و حمل و نقل جاده ای بین مسافران توزیع می شود.

افندی زاده بر اهمیت ایمنی و رضایت مندی مسافران در سفر های نوروزی اشاره کرد و گفت: کاهش تصادفات جاده ای و انجام سفر با آرامش از برنامه های جدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به اینکه 90 درصد جابجایی در کشور جاده ای است، ادامه داد: 440 مجنتمع خدماتی و رفاهی در کشور فعال بوده که مسافران می توانند برای کم کردن خستگی و ادامه رانندگی با آرامش از این مجتمع ها استفاده کنند.

افندی زاده به اهمیت محور هراز مازندران اشاره کرد و گفت: این محور اهمیت خاصی برای مردم ایران دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه تا پایان نیمه دوم سال آینده 60کیلومتر محور هراز از محدوده تهران چهار خطه خواهد شد، ادامه داد: از 110کیلومتر مسیر محدوده مازندران تاکنون 35 کیلومتر سه و چهار خطه شده که با اختصاص بودجه این روند رو به افزایش است.

وی گفت: 9 پل در این محور در دست ساخت بوده که تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به فعالیت 11 پیمانکار در محور هراز محدوده مازندران اظهار داشت: محور هراز برای تهران از اهمیت خاصی برخوردار است.