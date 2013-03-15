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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

نباید در کشور کاری از نظر فرهنگی صورت گیرد که مردم را ناراحت کند

نباید در کشور کاری از نظر فرهنگی صورت گیرد که مردم را ناراحت کند

قم - خبرگزاري مهر: يكي از مراجع تقليد شيعيان با بيان اينكه مردم متدین ایران پای حفظ کشور می‌ایستند، تأكيد كرد: نباید در کشور کاری از نظر فرهنگی صورت گیرد که مردم را ناراحت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی  صبح جمعه با آیت‌الله العظمي صافی گلپایگانی از مراجع تقليد شیعه دیدار کرد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی در جواب قدردانی دکتر لاریجانی در مورد حمایت ایشان پس از حادثه قم گفت: اخلاص ما به شما موضوع جدیدی نیست بلکه از قدیم‌الایام بوده است.

وی ادامه داد: به طور حتم روابط با کشورها امر بسیار مهمی است و ما باید در جهت افزایش دوستی‌ها میان کشورها تلاش کنیم. البته هم اکنون دشمنانی داریم ولی باید با اکثر کشورها روابط خوب و حسنه‌ای داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر بهبود اوضاع اقتصادی مردم گفت: مردم متدین ایران پای حفظ کشور می‌ایستند اما نباید در کشور کاری از نظر فرهنگی صورت گیرد که مردم را ناراحت کند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی در پایان برای رفع گرفتاری‌ها و مشکلات دعا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نيز در این دیدار گزارشی را از سفر خود به کشور هند و پاکستان به ایشان ارائه کرد.

 

کد مطلب 2019120

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