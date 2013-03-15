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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

توسلی مطرح کرد:

جشنواره "شمسه" فرصت فیلمساز شدن همه شهروندان است

جشنواره "شمسه" فرصت فیلمساز شدن همه شهروندان است

هانیه توسلی بازیگر سینما و داور دومین جشنواره فیلم "شمسه" معتقدست این جشنواره فرصتی براي تقویت نگاه شهروندان به فيلمسازی درباره شهر و جامعه است.

هانیه توسلی داور دومین جشنواره فیلم شمسه که عصر چهارشنبه 23 اسفندماه به کار خود پایان داد درباره این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت: جشنواره فيلم "شمسه" انگيزه‌ای است براي علاقه‌مندان به هنر فيلمسازي که با نگاهي متفاوت شهر و جامعه‌اي را که در آن زندگي مي کنند، به تصوير بکشند.

وی در ادامه افزود: مخاطب در ساخت این فیلم‌ها دنبال سوژه مي‌گردد و با نگاه‌هاي متفاوت‌تر از گذشته به گوشه و کنار محله‌‌اش نگاه مي‌کند. همين موضوع  موجب مي‌شود ارتباط‌ها،‌ تعامل‌ها و گفتگوها شکل بگيرد. از این طریق مردم ياد مي‌گيرند با زبان ديگر (زبان تصوير) صحبت کنند و حرف‌هايشان را بيان کنند.

داور دومين جشنواره فيلم شمسه در پایان افزود: با برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي مي‌توانيم کيفيت فيلم‌ها را بالا ببريم و از انديشه، تفکر و نکته‌هايی که در فيلم‌ها مشاهده مي‌کنيم در بهتر شدن محله‌ها و شهرهایمان بهره‌مند شويم.
 

کد مطلب 2019123

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