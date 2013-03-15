جشنواره "شمسه" فرصت فیلمساز شدن همه شهروندان است

هانیه توسلی داور دومین جشنواره فیلم شمسه که عصر چهارشنبه 23 اسفندماه به کار خود پایان داد درباره این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت: جشنواره فيلم "شمسه" انگيزه‌ای است براي علاقه‌مندان به هنر فيلمسازي که با نگاهي متفاوت شهر و جامعه‌اي را که در آن زندگي مي کنند، به تصوير بکشند.

وی در ادامه افزود: مخاطب در ساخت این فیلم‌ها دنبال سوژه مي‌گردد و با نگاه‌هاي متفاوت‌تر از گذشته به گوشه و کنار محله‌‌اش نگاه مي‌کند. همين موضوع موجب مي‌شود ارتباط‌ها،‌ تعامل‌ها و گفتگوها شکل بگيرد. از این طریق مردم ياد مي‌گيرند با زبان ديگر (زبان تصوير) صحبت کنند و حرف‌هايشان را بيان کنند.

داور دومين جشنواره فيلم شمسه در پایان افزود: با برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي مي‌توانيم کيفيت فيلم‌ها را بالا ببريم و از انديشه، تفکر و نکته‌هايی که در فيلم‌ها مشاهده مي‌کنيم در بهتر شدن محله‌ها و شهرهایمان بهره‌مند شويم.

