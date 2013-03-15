همایش ترویج فرهنگ تعاون و اشتغال در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش "ترویج فرهنگ تعاون و اشتغال در میان فارغ التحصیلان دانشگاهها" صبح جمعه با حضور مسئولان و دانشجویان دانشگاههای بروجرد با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد، دانشگاه جامع علمی کاربردی شماره یک و تشکل تولیدکنندگان(لپکو) در تالار دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد برگزار شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه نگاه به ایجاد اشتغال "دولتی" است، افزود: برای تغییر این نگاه باید در تمام زمینه ها کار شود و با ایجاد یکسری زیرساختها مردم را به سمت کار گروهی تشویق کرد.

سعید محمد زاده تصریح کرد: ایجاد زیر ساختهایی چون راه، حمل و نقل، سدسازی و...می تواند مسئولان را در پیشبرد اهداف ایجاد اشتغال کمک کند به طوریکه با احداث یک سد 5 هزار فرصت شغلی بوجود می آید.

وی ادامه داد: شناسایی افراد کار آفرین و خلاق بر عهده مسئولان بوده و یکی از راه حلها، ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران در بخش تعاون است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان اظهار داشت: تقویت مراکز فنی و حرفه ای و علمی کاربردی منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کشور م شود.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان لرستان نیز در این مراسم گفت: امروزه در ایران 70 درصد دانشگاهها در راستای تولید علم و 30 درصد در تولید مهارت فعالیت می کنند که در برخی شرایط این میزان به 18 درصد نیز کاهش می یابد.

قباد بیرانوند ادامه داد: امروزه افراد تحصیل کرده 10 برابر افراد بیسواد بیکار بوده که این خلاء بزرگی محسوب می شود و باید فرهنگ مدرک گرایی در جامعه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان دنبال کار اداری و پشت میز نشینی هستند، گفت: این فرهنگ درست نیست و باید بطور جدی بحث تولید مهارت را پیگیری کنیم.

