توجه ویژه شهرداری به کاهش آسیب های اجتماعی/ مشکلات اقتصادی و معیشت چالش امروز جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف روز جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره "زنان و تولید ملی" اظهار داشت: این کار بسیار مهم و بزرگی است. اگر با یک نگاه عمیق بنگریم کاری بزرگ به انجام رسیده که باید تداوم یابد.ما که در جامعه ای اسلامی زندگی می کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که چه وقت می توانیم بگوییم جامعه ما جامعه ای اسلامی است ؟

قالیباف با بیان این که آیا هر جامعه ای که مسلمان بود، الزاما اسلامی هم هست، افزود : زمانی به جامعه ای اسلامی می توان گفت که در آن اسلام و اسلامیت وجود داشته باشد و قواعد اسلام در آن حاکم باشد.

شهردار تهران با بیان این که در این مورد یک موضوع را که تمام جمع حاضر به آن توجه دارند ، مطرح می کنم ، اظهار کرد : طبیعتا تهران در روابط اجتماعی خود دارای نقاط قوت بسیار بوده هر چند نقاط ضعفی نیز دارد و برای داشتن روابط اجتماعی خوب ما به عنوان مدیریت شهری وظیفه داریم تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: مهم ترین وظیفه مدیریت شهری این است که در کنار فعالیت های خدماتی، عمرانی ، فضای سبز ، ایمنی و ... در بخش اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی نیز تلاش کند و در این مورد مدیریت شهری به این موضوعات عنایت ویژه ای دارد.

شهردار تهران با اشاره به این که یکی از مهم ترین چالش های امروز ، مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه است ، عنوان کرد : یک زمان می بینیم سطح زندگی در یک روستا و یا یک شهر کوچک بین مردم تقریبا به یک اندازه است اما در تهران فاصله طبقاتی را بسیار شفاف و تلخ در زندگی روزمره مشاهده می کنیم .

قالیباف گفت : گاهی می بینیم در یک مدرسه ابتدایی یک دانش آموز آرزویش داشتن یک جفت کفش است در حالی که کنار خود دانش آموز دیگری را می بیند که هر هفته یک کفش نو می پوشد و این تفاوت ها را کودکان روستایی و یا کودکانی که در شهرهای کوچک زندگی می کنند کمتر حس می کنند . در تهران بخش قابل توجهی این محرومیت ها را حس می کنند .

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر در تهران بیش از دو میلیون خانوار زندگی می کنند که نه آن چنان از ثروت زیادی برخوردارند و نه آنچنان نیازمند ، خاطرنشان کرد : در تهران بین 500 تا 550 هزار نفر زندگی می کنند که یا از ثروت بیش از حد نیاز برخوردارند و یا به نان شبشان نیازمندند.

شهردار پایتخت اظهار کرد : یکی از وظایف مدیریت شهری شناساسیی این 550 هزار نفر است که در دو قطب مختلف زندگی می کنند تا آن عزیزی که از نعمت زیاد خداوندی برخوردار است را از نیاز آن عزیزی که در زندگی دچار مشکل شده مطلع سازد تا با غیرت و حمیت خود مشکل همشهری خود را برطرف سازد.

وی با تاکید این که باید در بخش های مختلف جامعه این نگاه را داشته باشیم ، افزود : وقتی دست به دست هم داده و نمایشگاه زنان سرپرست خانوار را برگزار می کنیم یعنی این که ما نمی خواهیم با یک خانم محترم که امروز هم نقش مادر خانواده و هم نقش پدر خانواده را ایفا می کند کمکی بلا عوض کرده و کرامت آن ها را زیر پا بگذاریم.

قالیباف عنوان کرد : ما به عنوان یک مدیر در این شهر باید متوجه این موضوع باشیم که رقم چند ده هزار نفر بانوی سرپرست خانوار در شهر وجود دارد و باید تلاش کنیم آن ها را توانمد سازیم و اگر این کار را بخواهیم از طریق بودجه دولتی به انجام رسانیم به جایی نخواهیم رسید .

قالیباف با بیان این که ظرفیت های این بانوان در نمایشگاه زنان و تولید ملی به نمایش گذاشته شده و می بینیم آن ها به تولید لباس دست زدند و هم اکنون با برند های مطرح کشور به رقابت می پردازند ، گفت : اگر ما فقط به عنوان یک واسطه و رابط ، بستر سازی لازم را برای توانمدسازی آن ها و مرتبط کردنشان با برند های مطرح کشور به انجام رسانیم و این کار را پیش ببریم مطمئن هستیم تا کمتر از دو سال به یک نکته قابل قبول دست می یابیم و وظیفه امان را نسبت به خانواده های ایرانی به نحو مطلوب به انجام می رسانیم و هم عدالت و کرامت انسان ها را مورد توجه قرار می دهیم و منافع ملی کشور را حفظ کرده و همچنین به اقتصاد کشور کمک می کنیم . یعنی در ابعاد مختلف این کار خیر دارد .

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد : مهم این است که این روابط اجتماعی با یک نگاه قدسی دیده شود نه به معنای انباشت سرمایه . هر چند در این کار انباشت سرمایه نیز به وجود می آید و سرمایه در آن مستتر است . روابط عرضه و تقاضا هم است اما در کنار آن احسان ، خیر و محبت هم وجود دارد . این جا است که می توانیم بگوییم جامعه ما یک جامعه اسلامی است.

وی افزود: این وظیفه ما است که بکوشیم چنین جامعه ای را بسازیم و مشارکت معنادار ایجاد کنیم. مشارکت معنادار فقط در انتخابات وجود ندارد و باید این نوع مشارکت در تمام بخش ها شکل بگیرد.

شهردار تهران گفت : این مشارکت معنادار شکل نمی گیرد مگر این که مردم به ما و ما نسبت به مردم اعتماد داشته باشیم و این اعتماد دو طرفه به خوبی شکل گیرد و باید دست به دست هم دهیم و نقاط ضعف جامعه را با نقاط مثبت برطرف سازیم.

وی در ادامه افزود : من به سهم خودم از کسانی که این نمایشگاه را برگزار کردند تشکر می کنم و بدانید هدف از برگزاری این نمایشگاه تنها یک فروش بهاره نبوده و این که کالاها با قیمت ارزان تر به فروش برسند ، بلکه این نمایشگاه با فکر دقیق و عمیقی برگزار می شود . هدف توانمدسازی بانوان بوده و خیلی از برندهایی مطرح کشور که در این نمایشگاه حضور دارند با نگاه اقتصادی در این نمایشگاه شرکت نکردند و هدفی بالاتر آن ها را وادار به حضور در این مکان کرده است تا با ارتباط مداوم با زنان تلاش گر آینده ای بهتر برای شهرمان رقم زنند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که همه اقدامات ما الزاما معیشتی نبوده و ما نیازمند نذر در حوزه فرهنگ هم هستیم ، بیان کرد : شاید در این شهر کودکی وجود داشته باشد که تنها نیاز دارد حتی فقط با کلام شما را پدر ، مادر ، خواهر یا برادر صدا کند و بداند که در این دنیا کسی را دارد این محبت را از آن ها دریغ نکنیم و این اقدامات خیرخواهانه است که می تواند شهر ما را پر خیر و برکت سازد.

قالیباف در خاتمه از همه دست اندر کاران برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی تشکر کرد و گفت : ان شاء الله بتوانیم در هر فصل از سال این نمایشگاه را برگزار کنیم و باید برگزاری این نمایشگاه تداوم یابد.