  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

مشایخ اعلام کرد:

اسلام مخالف نشاط نیست

اسلام مخالف نشاط نیست

نوشهر- خبرگزاری مهر: امام جمعه نوشهر با انتقاد از نحوه برگزاری جشنواره سیزینه در نوشهر گفت: کسی مخالف برگزاری جشن و شادی در بین مردم نیست اما نباید با پول بیت المال فضای فساد و ولنگاری در بین مردم بوجود آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نماز جمعه نوشهر افزود: متاسفانه اخیراٌ برگزاری جشن نوروز در تهران باعث شده تا برخی مراجع عظام واکنش نشان دهند و این جشن ها باعث شده تا منکر به معروف و معروف هم به منکر تبدیل شود و اینگونه دل امام زمان خون می شود.
 
وی افزود: اسلام با شادی و نشاط مخالف نیست اما نباید عده ای به بهانه برپایی نشاط در میان مردم، فضای ولنگاری و فساد ایجاد کنند.
 
خطیب نماز جمعه نوشهر با بیان تقارن ایام سوگواری فاطمیه  با ایام نوروز بر حفظ و حرمت عزاداری حضرت فاطمه زهرا تاکید کرد و خواستار نظارت بیشتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای شهر بر نحوه برگزاری جشنواره سبزینه امسال شد.
 
مشایخ با اشاره به عصبانیت دشمنان از پیشرفت های علمی و ارتقای جایگاه سیاسی کشور در فضای بین المللی خاطرنشان کرد: دشمن در تحریم ها بدنبال ساقط کردن نظام است اما نشانه های امید در کشور باعث پایبندی بیشتر مردم به نظام شده است.

وی اضافه کرد: حفظ ایمان، استقامت اقتصادی در برابر تحریم ها و ایجاد امید بیشتر در میان مردم یاعث گردیده تا دسیسه های دشمنان نقش بر آب شد.

کد مطلب 2019130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها