اسلام مخالف نشاط نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نماز جمعه نوشهر افزود: متاسفانه اخیراٌ برگزاری جشن نوروز در تهران باعث شده تا برخی مراجع عظام واکنش نشان دهند و این جشن ها باعث شده تا منکر به معروف و معروف هم به منکر تبدیل شود و اینگونه دل امام زمان خون می شود.

وی افزود: اسلام با شادی و نشاط مخالف نیست اما نباید عده ای به بهانه برپایی نشاط در میان مردم، فضای ولنگاری و فساد ایجاد کنند.

خطیب نماز جمعه نوشهر با بیان تقارن ایام سوگواری فاطمیه با ایام نوروز بر حفظ و حرمت عزاداری حضرت فاطمه زهرا تاکید کرد و خواستار نظارت بیشتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای شهر بر نحوه برگزاری جشنواره سبزینه امسال شد.

مشایخ با اشاره به عصبانیت دشمنان از پیشرفت های علمی و ارتقای جایگاه سیاسی کشور در فضای بین المللی خاطرنشان کرد: دشمن در تحریم ها بدنبال ساقط کردن نظام است اما نشانه های امید در کشور باعث پایبندی بیشتر مردم به نظام شده است.

وی اضافه کرد: حفظ ایمان، استقامت اقتصادی در برابر تحریم ها و ایجاد امید بیشتر در میان مردم یاعث گردیده تا دسیسه های دشمنان نقش بر آب شد.