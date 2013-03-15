دوره امداد عمومی ویژه خادمان شهدا در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، امام جمعه بیارجمند در گردهمایی اعضای حلقه‌های صالحین شهید علی احمدی حوزه فضیلت این شهر گفت: دوای درد همه ما در شرایط فتنه قرآن است.

حجت‌الاسلام محمد رضا احمدی اظهار داشت: امام صادق(ع) فتنه‌ها را به پاره‌های شب تار تشبیه کرده‌اند.

وی افزود: درشرایط فتنه است که باید به قرآن مراجعه کنیم؛ زیرا قرآن دوای درد ما در این شرایط است.

امام جمعه بیارجمند بیان داشت: اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در برنامه‌ها و امور جامعه باعث پیشرفت و رشد جامعه می‌شود.

احمدی یادآور شد: توام کردن برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی امور با ترجمه و تفسیر قرآن و در واقع پیاده‌سازی احکام آن در زندگی باعث رشد مضاعف افراد می‌شود.

نشست بصیرتی "ولایت‌مداری" بسیج خواهران شاهرود برگزار شد

استاد دانشگاه‌های شاهرود در نشست بصیرتی با موضوع ولایت‌مداری که در پایگاه بسیج صاحبه حوزه مقاومت فاطمه الزهرا (س) با حضور بیش از 80 نفر از خواهران بسیجی برگزار شد، گفت: ملت ایران ثابت کرده‌اند به اصل ولایت فقیه پایبند و ثابت قدم هستند.

محمدرضا عامریان در سخنانی با اشاره به موضوع ولایت فقیه اظهار داشت: با توجه به مباحث گسترده و مهم موضوع ولایت فقیه به خصوص در جامعه اسلامی کشور ما، همه باید در جهت آشنایی هرچه بیشتر با این اصل خطیر گام برداریم.

وی افزود: امروزه با وجود تلاش‌های زیاد دشمنان مبنی بر شبهه‌افکنی بین مردم به ویژه جوانان در بحث ولایت فقیه، باید بیش از پیش آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهیم تا خدشه‌ای به اعتقاداتمان در این زمینه وارد نشود.

استاد دانشگاه‌های شاهرود با اشاره به مفهوم ولایت فقیه اظهار داشت: ولی فقیه کسی است که در زمان غیبت امام عصر (عج)، مسئولیت اداره جامعه اسلامی را برعهده دارد و اجرای حکم او براساس موازین شرعی بر همگان واجب و لازم است.

برگزاری دوره امداد عمومی ویژه خادمان شهدا در دامغان

مسئول اردویی و گردشگری سپاه دامغان از برگزاری دوره امداد عمومی ویژه خادمان شهدا در اردوهای راهیان نور در دامغان خبر داد.

سیدمحمد احمدی بیان داشت: خادمان شهدا حرفشان خدمت‏رسانی به زائران سرزمین‌های نور و ایثار و شهادت بوده و امدادگری هم نوعی از این خدمت است.

وی ادامه داد:‌ دانستن نحوه انجام کمک‌های اولیه و استفاده نکردن از آن، بهتر از این است که در شرایطی هر چند نامحتمل به ارائه کمک‌های اولیه احتیاج پیدا کنید، ولی آن را ندانید.

مسئول اردویی و گردشگری سپاه دامغان تصریح کرد: دانستن فنون کمک‏های اولیه برای همه لازم است؛ حتی اگر کسی دوست نداشته باشد در موقعیتی پرتنش قرار گیرد که بخواهد آن را به کار بندد.

احمدی اضافه‌ کرد: کمک‌های اولیه مراقبت‌های خیلی فوری است که به یک فرد آسیب‏دیده یا فردی که دچار بیماری ناگهانی شده است، ارائه می‌شود.

مسئول اردویی و گردشگری سپاه دامغان هدف از برگزاری این دوره آموزشی امدادی را ارتقای دانش و کسب آمادگی‌های لازم توسط خادمان شهدا دانست و افزود: خادمان باید بتوانند در این دوره حضوری پررنگ و پرثمر داشته باشند.

وی یادآور شد: امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده، مناطق بیشتری را برای بازدید خانواده‌ها در نظر گرفته‏ایم و برنامه‌های فرهنگی مطلوب‌تری به لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال گذشته اجرا خواهد شد.

اختتامیه دوره تخصصی بسیج مداحان شرق استان سمنان برگزار شد

فرمانده سپاه شهرستان شاهرود در اختتامیه دوره تخصصی بسیج مداحان شرق استان سمنان که با حضور 80 نفر از خواهران و برادران شهرستان‌های شاهرود، دامغان و میامی در کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد، تاکید کرد: رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مردم تبریز، فریب‌کارهای دشمنان را بیان کردند و ما باید بدانیم که خیمه ولایت، خیمه حق و فرماندهی است.

عباس مطهری اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب در دیدار مردم تبریز، فریب‌کارهای دشمنان را بیان کردند و ما باید بدانیم که خیمه ولایت، خیمه حق و فرماندهی است و باید جایگاه و نقش خود را در جامعه پیدا کنیم.

مطهری بیان داشت: می‌توانیم مداحان را به پنج دسته تقسیم کنیم که دسته اول خنثی و بی‏اثر هستند و در حرکت جامعه و خود به سمت تمدن بزرگ اسلامی اثرگذار نیستند.

وی افزود: دسته دوم پس‏رونده هستند، بدان معنا که نه تنها از کانال پیشرفت و عدالت نمی‌روند، بلکه عقب می‌روند و دسته سوم پس‏برنده هستند که مخاطبان خود را از ولایت دور می‌کنند.

فرمانده سپاه شهرستان شاهرود اظهار داشت: دسته چهارم مداحان پیش‏رونده هستند، بدان معنا که خود مداح می‌داند راه و هدف درست، چیست و در آن مسیر حرکت می‌کند.

وی افزود: دسته پنجم پیش‏برنده هستند و علاوه بر خود، مخاطبان و جامعه را نیز به سمت مقصد و قله حرکت می‌دهند.

نشستی بصیرتی با موضوع انتخابات پیش‏رو ویژه بسیجیان شهرستان شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه شاهرود در نشستی بصیرتی در شاهرود با موضوع انتخابات پیش‏رو ویژه بسیجیان شهرستان شاهرود، ضمن بیان اینکه فتنه و انحراف دو لبه یک قیچی هستند که در پشت جبهه با هم کاملاً هماهنگ‌اند، گفت: جریان انحرافی خطرناک‏ترین موج در انقلاب است.

عباس مطهری اظهار داشت: به فضل الهی در 34 سال گذشته، مردم‏سالاری در کشور ما به نحو آشکاری اتفاق افتاده و شعار مردم‏سالاری با بالفعل شدنش باعث عصبانیت دشمنان شده است.

وی افزود: دشمن امروز می‌خواهد شکافی در جامعه منسجم و متحد ایران ایجاد کند و مردم علی‏رغم مشکلات بسیار، حضور پررنگی در انتخابات و راهپیمایی‌ها مثل22 بهمن داشته ‏اند.

فرمانده سپاه شاهرود افزود: در شهری نظیر شاهرود، امسال 3 هزار نفر جمعیت بیشتر از سال قبل در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند.

گردهمایی مداحان بسیجی شرق استان سمنان برگزار شد

فرمانده سپاه شهرستان شاهرود در گردهمایی بسیج مداحان شرق استان سمنان که در کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد، گفت: مداحان بسیجی با دو عنوان مداح و بسیجی که هر کدام تاثیرگذاری خاص خود را در جامعه دارند، باید پیش‏رونده و پیش‏برنده باشند.

عباس مطهری با ابراز خرسندی از حضور در جمع مداحان بسیجی و تقدیر از دست‏اندرکاران برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: از خدا می‌خواهیم که قلوب، اندیشه، تفکر و اعضا و جوارح ما را به نورانیت قرآن و اهل بیت(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) مزین بفرماید.

وی افزود: امیدواریم اثرات این دوره که با برکت برگزار شده است، در شهرها و روستاها متبلور شود و همه از برکات آن استفاده لازم را ببرند.

فرمانده سپاه شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: امروز پیرامون مداحان بسیجی و وظایف آنها که مبحث مهمی است، سخن خواهیم گفت.

بیش از 200 ساعت کلاس تخصصی مداحی برای بسیجیان مداح برگزار شد

مسئول کانون بسیج مداحان شاهرود گفت: بیش از 200 ساعت کلاس تخصصی مداحی برای مداحان بسیجی در دوره تخصصی مداحی برگزار شد.

علی اکبر نظری اظهار داشت: قرار بود این اختتامیه استانی و با حضور مداحان سراسر استان و با سخنرانی جانشین بسیج مداحان کشور برگزار شود و به دلیل برف و بوران مداحان غرب استان و سخنرانان نتوانستند در این مراسم شرکت کنند.

وی افزود: این مراسم در جهت تقدیر از حضور کلیه مداحان بسیجی شرکت کننده در دوره تخصصی مداحی تشکیل شده است که به مدت 4 ماه در بیش از 200 ساعت کلاس آموزشی حضور یافته‌اند.

نظری خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی اساتید کشور همچون هاشمی، غلام، ادیب، دارابیان، ذاکری نژاد حضور یافتند و سرفصل‌های تعیین شده از جمله شعر، موسیقی و آهنگ شعری، مقتل خوانی و دستگاه‌های مداحی را آموزش دادند.

وی تصریح کرد: وبلاگ بسیج مداحان شاهرود راه اندازی شده است و کلیه اخبار و اطلاعات بسیج مداحان شاهرود روی این سایت قرار می‌گیرد و نقطه ارتباطی بسیج مداحان و مداحان می باشد و اشعار مختلف با توجه به مناسبت‌ها روی سایت جهت استفاده مداحان قرار می‌گیرد.

نشست شورای قشر بسیج جامعه زنان دامغان برگزار شد

فرمانده سپاه دامغان در نشست شورای قشر بسیج جامعه زنان این شهرستان، گفت: زنان در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی را ایفا می‌کنند و با مدیریت و عملکرد خود می‌توانند کمک بزرگی به جامعه باشند.

‌محمد حسن مرتضوی با توجه به این که شورای قشر در بین آحاد بسیجیان با فرهنگ‌سازی کار بزرگ و فرهنگی را انجام می‌دهند، اظهار داشت: این جهاد بزرگ همت بزرگ را می‌طلبد و باید تمام اقشار مختلف دست در دست یکدیگر دهند تا در این جهاد هم سربلند بیرون آييم.

وی خاطرنشان کرد: با تعمیق فرهنگ کار و تلاش و کسب در آمد حلال می‌توانیم بهترین خدمت را به جامعه بکنیم یعنی هر کس با توجه به شرایطی که دارد کار بکند و در هر زمینه‌ای که عرف ما آن را می‌پذیرد برای خانواده کسب در آمد کند.

فرمانده سپاه دامغان با توجه حمایت و از تولید ملی و مصرف کالای داخلی بیان داشت: گرایش به مصرف تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین ارکان است که می‌تواند با فساد اقتصاد مبارزه کند و روحیه خودباوری و خوداتکایی را تقویت کند.