امتياز حوزه هاي علميه ولايتمداري آنهاست/ توجه به ایثارگران در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه امتیاز طلاب و حوزه های علمیه ولایتمدار بودن آنها است، گفت: طلاب و محصلین حوزه های علمیه حرکت در خط ولایت را دنبال می کنند و امتیاز بزرگ حوزه های علیمه نیز ولایتمدار بودن آنها است.

وی تصریح کرد: ویژگی بزرگ روحانیت، ولایتمدار بودن آن است و اگر چنین نباشد به طور حتم در خط انحراف حرکت کرده اند.

امام جمعه شیراز یادآور شد: روحانی و طلبه از ابتدا در کنار ولایت قرار داشته اند بنا بر این روحانی باید نماد اطلاعت از ولایت و امامت باشد.

وی با اشاره به حوزه افراد در حوزه های علیمه نیز یادآور شد: نیاز امروز به حوزه های علمیه و طلاب بیش از هر زمان دیگر است و افراد شایسته و خوش استعداد از خانواده های نجیب و پاک باید در حوزه های علیمه حضور داشته باشند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: برخی از مراجعه، حضور واجدین شرایط را در حوزه های علمیه واجب عینی دانسته اند.

توجه به ایثارگران و محرومان در نوروز اولویت باشد

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز، گفت: شادی نوروز را باید با محرومین و کسانیکه از جان و مال خود گذشتند که ما امروز نوروز را جشن بگیریم تقسیم کنیم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: توجه به خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان و... در این این ایام باید در اولویت قرار داشته باشد.

وی یادآور شد: از طرفی دیگر باید توجه داشت که ایام فاطمیه نیز در ایام نوروز قرار دارد و در چنین شرایطی باید مراقب رفتارها نیز باشیم.

مسئولین توجه بیشتری به پرستاران داشته باشند

نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه میلاد حضرت زینب(س) به عنوان روز پرستار نامگذاری شده، گفت: این مجموعه درمانی کشور بزرگترین حق را به گردن بیمار دارند و اگر نقش پرستاران در سلامت جامعه به اندازه پزشکان نباشد کمترهم نیست.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: کار پرستاران فعالیت سخت روحی و جسمی است به همین دلیل مسئولین باید توجه ویژه ای به این غشر جامعه داشته باشند.

وی یادآور شد: حضرت زینب(س) الگویی برای بانوان و مردان جهان است و از لحاظ علم، معرفت، بصیرت و... باید مورد توجه قرار داشته باشد.

مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی یک تنه در کنار رهبری ایستاد

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز فوت مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی، گفت: فرزند برومند امام(ره) در تمام دوران سختی قبل از انقلاب در کنار پدر قرار داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز ایده های امام(ره) را با تمام وجود دنبال می کرد.

آیت الله ایمانی افزود: پس از فوت امام(ره) مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی یک تنه در کنار رهبری ایستاد و اعلام کرد "که هرکس خامنه ای را قبول نداشته باشد خمینی را قبول نداشته است".