عبور ناوگروه نیروی دریایی از خط استوا/ حضور نیروی دریایی در اقیانوس اطلس

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در آیین پایان سال که در ستاد نیروی دریایی برگزار شد، با بیان اینکه ناوگروه بیست و چهارم این نیرو برای نخستین‌بار توانست پس از حضور در اقیانوس آرام با عبور از خط استوا برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات نیروی دریایی ثبت کند، افزود: ان‌شاء‌الله در سال 92 هم در اقیانوس اطلس حضور خواهیم یافت.

وی افزود: حضور نیروی دریایی در اقیانوس آرام و بویژه در دریای چین جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی است و ماقبل از انقلاب هم در این منطقه حضور نداشته‌ایم که در تاریخ نیروی دریایی یک گام بزرگ در مسیر تحقق تدابیر و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور در آبهای آزاد محسوب می‌شود.

سیاری ضمن مرور اقدامات شایسته نیروی دریایی در سال 91 خاطرنشان کرد: نیروی دریایی در زمینه اجرای طرح ولایت، ساخت و ساز، نوسازی ناوها و زیردریایی‌ها و دادن عمر انقلابی به تجهیزات، پیشرفتهای بسیار چشمگیر و حایز اهمیتی داشته است.

فرمانده نیروی دریایی در ادامه اظهار کرد: ناوگروه‌های این نیرو بدون هیچ وقفه‌ای ماموریت‌های مربوط به اسکورت کشتی‌ها و تامین خطوط مواصلاتی را بطور مستمر و با توانمندی کامل انجام داده و همچون گذشته کشتی‌های تجاری را در امنیت کامل از منطقه خطر عبور می‌دهند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ آمادگی و ارتقاء توان رزمی نیروی دریایی تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا توان رزمی کنونی را حفظ کنیم و سال به سال آن را بیفزاییم آنگونه که فلسفه وجودی ما داشتن توان رزمی برای دفاع از حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

سیاری با اشاره به سفر اخیر هیات نظامی نیروی دریایی ارتش به کشور عمان، دستاوردهای این سفر را موثر و موفقیت‌آمیز عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال 92 هم رزمایش امداد و نجات و هم رزمایش تاکتیکی را بصورت مشترک با کشور عمان داشته باشیم.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی با تبریک پیشاپیش سال جدید به بیان اصول ویژه برای تبدیل هر روز به عید پرداخت و افزود: بهار انسان نشان بازگشت به نقطه عطف او یعنی فطرت پاکش است. هرگاه انسان به فطرت و به خدا برگردد و به یاد خدا باشد، آن روز عید است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه عقیدتی سیاسی در مرحله اول ماموریتش بیان حرف خداوند یعنی تبلیغ دین و در مرحله بعد تبلیغ ارتش و معرفی چهره معنوی ارتش به مردم است، اظهار داشت: بحمدا... عقیدتی سیاسی نیروی دریایی این کار را انجام داده است تا جاییکه در نظر سنجی های بعمل آمده ارتش به عنوان محبوبترین چهره نیروهای مسلح در بین جامعه مطرح شده است.

رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی در ادامه افزود: مردم بایستی بدانند که ارتشیان متدین اند، پشتوانه های بسیار محکم و دژهای شکست ناپذیری هستند .البته امروز به لطف خداوند نیروی دریایی با مدیریت و فرماندهی بسیار خوب این چنین است و تکلیف ما این است که چهره ی خدوم و مقتدر ارتش و این نیروی راهبردی را منعکس کنیم.