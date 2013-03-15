هراس مخالفان و منافقان از برکات نماز جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه شهر چوئبده در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری گفت: نماز جمعه جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی دارد.

وی افزود: امام جمعه باید در جهت حضور و تشویق مردم برای شرکت در نماز جمعه تلاش کند، کسی که در نماز جمعه شرکت می کند خداوند برای او ثواب حج واجب را محسوب می کند.

ابراهیمی پور اظهار کرد: بار محتوایی و آثار و برکاتی را که نماز جمعه می تواند در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص داشته

باشد، عمل به سیره اهل بیت است.

وی تصریح کرد: کار امام جمعه در جهت نفاق زدایی در میان افراد یک جامعه است.

امام جمعه آبادان از نماز جمعه به عنوان نور امنیت دل نام برد و یادآور شد: برپایی نماز جمعه در جهت به رخ کشیدن شعور و شور به جهانیان است.

گذشتن از تقصیرات، قصد غربت الهی، آرامش دل مومنان، کلاس عرفان، افزایش رزق و روزی، گسترش اتحاد و همدلی میان اعضای جامعه، آگاهی یافتن از اخبار جهان، و حرکت حول محور ولایت از جمله مواردی بود که حجت الاسلام ابراهیمی پور

از آن به عنوان برکات نماز جمعه یاد کرد.

وی گفت: امام جمعه فردی است که آموزه های دینی خود را به افراد منتقل می کند و علاوه بر رسالت آموزشی، رسالت زیستی و تزکیه را نیز عهده دار است که این خود سبب آرامش دل مومنان می شود.

امام جمعه آبادان، از مباحث اقتصادی، فکری، علمی و عملی، تحلیل مسایل سیاسی، پاسداری از مباحق فرهنگی و عمومی، ایجاد

تحکیم بین مردم و مسئولان، پیوند با امامت، انتظار برای ظهور، درک حضور امام عصر(ع) و تشویق برای حضور مرتب در نماز جمعه به عنوان سایر امور مرتبط با کار امام جمعه یاد کرد.