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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

لیگ قهرمانان اروپا؛

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد

مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از روز سه شنبه 13 فروردین 1392 با دیدار حساس پاری سن ژرمن مقابل بارسلونا آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بعدازظهر امروز جمعه در شهر نیون سوئیس برگزار شد و 8 تیم برتر این مسابقات حریفان خود در مرحله دوم رقابتها را شناختند.

براساس این گزارش در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا تیم‌ها طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

دور رفت:

سه شنبه - 1392/01/13
* پاری سن ژرمن - بارسلونا
* بایرن مونیخ - یوونتوس

چهارشنبه - 1392/01/14
* مالاگا - دورتموند
* رئال مادرید - گالاتاسرای

دور برگشت:

سه شنبه - 1392/01/20
* دورتموند - مالاگا
* گالاتاسرای - رئال مادرید

چهارشنبه - 1392/01/21
* بارسلونا - پاری سن ژرمن
* یوونتوس - بایرن مونیخ

تمام بازی ها راس ساعت 23:15 به وقت تهران آغاز می شوند.

کد مطلب 2019145

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