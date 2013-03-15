لزوم هوشیاری و بصیرت در مقابل توطئه های دشمن علیه نظام اسلامی /مسئله پتروشیمی زنجان هرچه سریع تر حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه دشمن در گذشته در مقابل ملت ایران قرار داشت، افزود: در حال حاضر مقابله با توطئه های دشمنان نیازمند هوشیاری، بیداری و بصیرت روز افزون است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به کسب موفقیت های مختلف در عرصه های گوناگون ادامه داد: در حال حاضر حضور موفق ایران در عرصه های مختلف از جمله مسائل علمی و سیاسی مورد اذعان دشمنان است.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه اگر انتقادی از مسئولان می شود به معنای سیاه نمایی نیست، افزود: با همه فعالیت ها و تلاش های انجام شده برای توسعه و آبادانی کشور در حال حاضر مشکلات خارجی و سوء مدیریت های داخلی می طلبد برای حل مشکلات گام های اساسی تری برداشته شود.



وی هدف استکبار را از توطئه ها و تحریم ها قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی دانست و افزود: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن خط بطانی به توصرات دشمنان کشید.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با خبرگان رهبری تصریح کرد: خبرگان رهبری از مهم ترین نهادهای کشور محسوب می شود و برگزاری جلسات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



حجت الاسلام خاتمی، با بیان اینکه ضرورت نگاه بلند در مسیر حرکت به سوی آرمان ها و اهداف انقلاب از تاکیدات رهبری در این جلسه بود، ادامه داد: ایمان به اسلام، عزم راسخ، تقویت روحیه خودباوری از عوامل مهم پیروزی ملت ایران در عرصه های مختلف از دیدگاه مقام معظم رهبری محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه استان زنجان نیازمند تحول و توسعه در کلیه بخش ها است، برخی نگرش های موجود در خصوص توسعه را مردود دانست و گفت: استان زنجان به همه زیرساخت ها و ساختارها برای توسعه نیاز دارد و تحقق همه نیازها را حق مسلم خود می داند.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه مردم استان ز نجان مردمی بزرگ و تاثیرگذار در همه صحنه ها هستند، ولایت مداری و تبعیت از ولات را اولویت اساسی در استان زنجان مورد تاکید قرار داد و افزود: برخی دیدگاه های در خصوص استان زنجان که نیاز ی به فرودگاه، راه آهن، جاده و اتوبان ندارد باید اصلاح شود.



وی با بیان اینکه مردم زنجان نیازمند برخورداری از همه پیشرفت های موجود در جواع هستند ادامه داد: باید همه امکانات در اختیار مردم زنجان قرار گیرد.



حجت الاسلام خاتمی، تنگ نظری را مهترین آفات در زمینه توسعه استان دانست و با تشریح مشکلاتی که در طی سالها تنگ نظری برای استان زنجان ایجاد کرده افزود: پروژه پتروشیمی زنجان به دلیل تنگ نظری های برخی از افراد در استان محقق نشده است.



وی با بیان اینکه باید مسئله پتروشیمی زنجان حل شود، افزود: در مدت یکسالی که در زنجان حضور داشتم پیگیر این موضوع بودم و باید تلاش های شبانه روزی مسئولان استان از جمله استاندار به نتیجه برسد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه باید تنگ نظری ها را کنار گذاشت افزود: توسعه و پیشرفت استان زنجان در گروه تعامل و همدلی و کنارگذاشتن تنگ نظریها است.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه حل مشکلات اجرای این پروژه موجب رفع بیکاری در جامعه می شود افزود: افزایش تولید و رفع معضلات اجتماعی از دیگر مزایای اجرای طرح های اقتصادی از جمله پتروشمی در استان زنجان است.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید در این خصوص با سعه صدر نگاه کنیم خاطرنشان کرد: باید برای آبادانی و توسعه استان همه افراد وارد میدان شدن و به آبادانی استان کمک کنیم.



حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه علیه یکدیگر صحبت کردن موجب عقب ماندگی استان می شود، افزود: باید با همدلی و دلسوزی فعالیت های پروژه های بزرگ استان پیگیری شود.



وی با بیان اینکه باید مردم زنجان وارد صحنه شوند ادامه داد: ما در برابر نسل آینده جامعه مسئول هستیم.



حجت الاسلام خاتمی با تقدیر از مدیرعامل آب منطقه ای زنجان افزود: اخذ اوراق مشارکت این شرکت در بین 32 استان کشور از موفقیت های بزرگ برای استان محسوب می شود که باید اعلام شود.



وی با بیان اینکه احداث سد مشمپا در زنجان با استحصال کل آب استان برابری می کند، افزود: باید اجرای چنین پروژه هایی مورد توجه استان و مسئولان باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اتمام احداث سد مشمپا را موجب عمران، آبادانی و توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: درآمد زایی، ایجاد رفا و آرامش برای مردم از دیگر مزیت های احداث این سد در استان است.