کشف 38 کیلوگرم هروئین و شیشه/ آتش زدن ماده مخدر شیشه توسط متهمان

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انهدام باند بزرگ تولید و فروش مواد مخدر شیشه اظهار داشت: چندی قبل ماموران پلیس شهرستان ازنا در جریان فروش مواد مخدر توسط یک قاچاقچی به همراه سه همدستش قرار گرفتند که با انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد این اشخاص اقدام به خرید و فروش، حمل و نگهداری مواد صنعتی در یک انبار می کنند.

وی ادامه داد: با انجام چند هفته کار اطلاعاتی و اخذ دستور قضایی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان های عملیاتی ضمن انسداد مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر با شجاعت وارد انبار قاچاقچیان شده و پس از شکستن شیشه برای دستگیری قاچاقچیان وارد عمل شدند.

به گفته فرمانده انتظامی لرستان قاچاقچیان با دیدن ماموران اقدام به آتش زدن محموله مواد مخدر و فرار از محل کردند. با توجه به خطرهای احتمالی ماموران آتش ها خاموش و توانستند هر چهار قاچاقچی را دستگیر کنند.

علیزاده ادامه داد: در بازرسی از انبار متهمان 28 کیلوگرم ماده مخدر شیشه و دو دستگاه خودرو آزارا را کشف و تحویل مقام قضایی دادند.

وی با اعلام اینکه در تحقیقات تخصصی متهام اعتراف کردند مواد مخدر را از شخصی به نام میثم خریداری می کردند که او نیز مواد را از غرب کشور و به ازنا منتقل می کرد، دستگیری این فرد در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اعترافات متهمان ماموران متوجه شدند میثم قصد دارد محموله دیگری وارد استان لرستان کند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: با استقرار چند اکیپ اطلاعاتی در محورهای ورودی استان پس از 8 ساعت کمین خودروی پراید مورد نظر شناسایی شد. مرد راننده هنگامیکه متوجه حضور پلیس شد اقدام به فرار است اما ماموران با رعایت قانون بکارگیری اسلحه توانستند این فرد را دستگیر و در بازرسی از خودرویش 10 کیلوگرم هروئین کشف و ضبط کنند.

علیزاده ادامه داد: پس از بازجویی از این متهم ماموران موفق به شناسایی میثم شدند و در یک قرار صوری قصد دستگیری متهم را داشتند که او اقدام به فرار کرده و پس از برخورد با خودروی ماموران با جاگذاشتن خودرویش متواری شد. ماموران پس از دقایقی توانستند با رعایت قانون بکارگیری اسلحه او را دستگیر کنند.

وی در پایان گفت: تحقیقات از اعضای این باند و سرکرده آنها ادامه دارد.