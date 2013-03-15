ظریفه روئین نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتشار «باغ شیشهای» قرار بود پیش از نوروز 92 و اتمام امسال انجام شود اما به دلیل گرانی کاغذ و مسائلی که به بار آورد، قرار شد این کتاب در سال 92 به چاپ برسد.
وی افزود: «باغ شیشهای» داستانی بلند برای کودکان است که در آن یک شاپرک شخصیت محوری قصه را به عهده دارد. خواهر این شاپرک بیمار شده و داروى شفادهندهی او شهد گلى است که باید از باغ شیشهاى آورده شود. بنابراین شاپرک برای شفا گرفتن خواهرش باید یک سفر پرخطر را قبول کند چون باغ شیشهای جایی است که برای او خطرناک است و موجب رقم خوردن اتفاقات و حوادث داستان کتاب میشود.
این نویسنده گفت: چاپ جدید این کتاب قرار بود توسط انتشارات سوره مهر انجام شود که به دلایلی که اشاره شد، به بعد از نوروز سال 92 موکول شده است.
رویین گفت: شرایطی که امسال کاغذ و فضای نشر آن را تجربه کردند، باعث شد تا چند اثر دیگرم را نگه دارم تا در سال آینده درباره انتشارشان با ناشر وارد مذاکره شوم.
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