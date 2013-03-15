ظریفه روئین نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انتشار «باغ شیشه‌ای» قرار بود پیش از نوروز 92 و اتمام امسال انجام شود اما به دلیل گرانی کاغذ و مسائلی که به بار آورد، قرار شد این کتاب در سال 92 به چاپ برسد.

وی افزود: «باغ شیشه‌ای» داستانی بلند برای کودکان است که در آن یک شاپرک شخصیت محوری قصه را به عهده دارد. خواهر این شاپرک بیمار شده ‏و داروى شفادهنده‌ی او شهد گلى است که باید از باغ شیشه‌اى آورده‏ شود. بنابراین شاپرک برای شفا گرفتن خواهرش باید یک سفر پرخطر را قبول کند چون باغ شیشه‌ای جایی است که برای او خطرناک است و موجب رقم خوردن اتفاقات و حوادث داستان کتاب می‌شود.

این نویسنده گفت: چاپ جدید این کتاب قرار بود توسط انتشارات سوره مهر انجام شود که به دلایلی که اشاره شد، به بعد از نوروز سال 92 موکول شده است.

رویین گفت: شرایطی که امسال کاغذ و فضای نشر آن را تجربه کردند، باعث شد تا چند اثر دیگرم را نگه دارم تا در سال آینده درباره انتشارشان با ناشر وارد مذاکره شوم.