نقش شهر چوئبده در دوران دفاع مقدس بی بدیل است

به گزارش خبرنگارمهر ، حجت الاسلام مهدی محمدی پور پیش از ظهر جمعه در مراسم تودیع ومعارفه امام جمعه شهر چوئبده در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: مردم چوئبده در دوران دفاع مقدس و به ویژه در حماسه شکست حصر آبادان نقش تاثیر گذاری در جریان پیروزی رزمندگان بر عهده داشتند.

وی افزود: خانه های مردم چوئبده در زمان جنگ تحمیلی محلی برای پذیرایی و جان پناه( سنگر) رزمندگان اسلام بود.

محمدی پور از نهاد امامت جمعه به عنوان نهادی تاثیرگذار در هر منطقه یاد کرد و اظهار داشت: فعالیتی که در طول سالها در چوئبده انجام شد تنها مربوط به امام جمعه نبوده است بلکه تمامی افراد ولایتمداری که در این راستا تلاش کرده اند اعم از مسئولان و مردم در کسب موفقیتها تاثیرگذار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه امامت جمعه را بی بدیل خواند و عنوان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس ائمه جمعه با حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل علاوه بر تقویت قلوب رزمندگان، مواضع حکومتی را مورد ارزیابی و تبیین قرار می دادند.

امام جمعه اروندکنار از وحدت میان مسئولان و ارتباط تنگاتنگ آنان با مردم به عنوان مهمترین امکان در جهت دستیابی به اهداف انقلاب و نظام یاد کرد.

حجت الاسلام محمدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد تا با حضور امام جمعه جدید، شهر چوئبده شاهد تغییر وتحولات مناسبی در این منطقه حساس باشیم.