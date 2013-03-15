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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

مسابقات انتخابی تیم ملی آب‌های آرام برگزار شد

مسابقات انتخابی تیم ملی آب‌های آرام برگزار شد

تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام مردان با حضور 85 قایقران و با همکاری سازمان ورزش بسیج کشور امروز جمعه 25 ‏اسفندماه در دریاچه آزادی برگزار شد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های امروز جمعه 85 قایقرانان از استان‌های البرز، اصفهان، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، گیلان، همدان، آذربایجان شرقی، ‏گلستان، کردستان، تهران، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی و مازندران در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان این ‏تست در مواد کایاک و کانوی بزرگسالان در مسافت 250 و 1000 متر و در بخش جوانان هم در مواد کایاک و کانوی ‏‏2000 متر با یکدیگر رقابت کردند.‏

نفرات برتر این مسابقات با صلاحدید مربیان به اردوی تیم ملی آبهای آرام دعوت و ‏تمرینات خود را از 10 فروردین ماه سال 92 به منظور آمادگی و حضور موفق در مسابقات پیش رو آغاز ‏خواهند کرد.‏
کد مطلب 2019155

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